Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden Çat ilçesindeki toplu taşıma açıklaması - Son Dakika
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden Çat ilçesindeki toplu taşıma açıklaması

Erzurum Büyükşehir Belediyesi\'nden Çat ilçesindeki toplu taşıma açıklaması

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Çat ilçesinde toplu taşımayla ilgili yapılan 'iptal edildiği' şeklindeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

02.09.2024 16:33  Güncelleme: 16:35
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Çat ilçesinde toplu taşımayla ilgili 'iptal edildiği' şeklinde ifade edilen açıklamaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada şöyle denildi: "Büyükşehir Belediyemize ait araçlarla merkez ilçelerimiz hariç sadece Çat'ta toplu taşıma hizmeti verilmekteydi. Diğer ilçelere emsal teşkil ettiğinden ve hemen hemen tüm ilçelerden de bu yönde talep olması ve isteklerin karşılanamaması nedeniyle Çat ilçemize yönelik toplu taşıma seferinin özel sektör eliyle aynı şekilde devam ettirilmesi kararı alındı. Diğer ilçelerimizde olduğu üzere şuan Çat ilçemizde de kooperatif bünyesinde 35 adet D plakalı toplu taşıma aracı bulunmaktadır. Bu araçlarda da belediye aracındaki gibi aynı ücret tarifesi söz konusudur. Aşkale, Pasinler, Horasan ve Şenkaya ilçelerimizde yapılan ve D plakadan BB rumuzlu plakaya geçiş süreci ile ilgili dönüşüm ihalesi Çat ilçemizle birlikte diğer yerleşim yerlerinde de uygulanacaktır. Yapılacak ihalelere, ilgili şartları taşıyan şahıs, şirket, kooperatif ve belediyelerimiz de katılabilecektir. Çat ilçemizdeki toplu taşımayla ilgili yapılan paylaşımlar kesinlikle doğru değildir ve gerçekle de hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden Çat ilçesindeki toplu taşıma açıklaması - Son Dakika

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