Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden ERZBOX açıldı - Son Dakika
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden ERZBOX açıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi\'nin iştiraklerinden ERZBOX açıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden biri olan Kültür A.Ş. tarafından oluşturulan ERZBOX'un açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. ERZBOX, Erzurum kahvesini uluslararası platformda Avrupa'ya tanıtacak ve Erzurum'un tarihi ve kültürel değerlerini dünyaya duyuracak bir proje olarak önem taşıyor.

16.08.2024 16:41  Güncelleme: 16:43
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden biri olan Kültür A.Ş. tarafından oluşturulan ERZBOX'un açılışı düzenlenen törenle açıldı.

Erzurum kahvesini uluslararası platformda Avrupa'ya tanıtacak olan ERZBOX, Erzurum Kalesi önündeki tarihi ve otantik alanda kuruldu.

Kültür A.Ş. Genel Müdürü Muharrem Aksu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, AK Parti Erzurum İl Başkanvekili Mevlüt Doğan ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 2025 Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık, açılışta yaptıkları konuşmada, söz konusu yatırımın şehir turizmi için taşıdığı önemi anlattı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, "Bugün, şehrimizin köklü tarihini, zengin kültürünü ve eşsiz lezzetlerini dünyaya tanıtacak yeni bir markanın doğuşuna hep birlikte tanıklık etmenin heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Belediyemiz bünyesinde kurulan ERZBOX, Erzurum kahvesinin benzersiz tadını ve geleneksel dokusunu tüm dünyaya duyuracak, şehrimizin adını global bir marka haline getirecek bir proje olarak sizlerin huzuruna çıkıyor" dedi. "Erzurum'umuzun tarihi ve kültürel değerleri, yalnızca bu toprakların insanları için değil, ülkemiz ve dünya için de büyük bir önem taşımaktadır. Erzurum kahvesi de, yüzlerce yıllık bir geleneğin, misafirperverliğin ve dostluğun simgesi olarak bu değerlerin en güzel örneklerinden biridir. ERZBOX, bu eşsiz lezzeti modern bir dokunuşla sunarken, aynı zamanda şehrimizin kültürel mirasını geleceğe taşıma misyonunu da üstlenmektedir" diyen Başkan Sekmen, şöyle devam etti: "ERZBOX, kahvenin ötesinde bir anlam taşıyor; Erzurum'un sesini, tarihini ve ruhunu dünya ile buluşturacak bir sembol olacak. Belediyemiz, Erzurum'u her alanda daha ileriye taşımak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve sosyal hayatı zenginleştirmek için birçok projeye imza atmaktadır. Sosyal belediyecilik anlayışımızla, şehrimizin dört bir yanında kültürel etkinlikler, eğitim projeleri ve sportif faaliyetler düzenliyoruz. Bu projelerle, şehrimizde yaşayan her bir vatandaşımızın hayatına dokunmayı, onların mutluluğunu ve memnuniyetini artırmak en büyük gayemiz."

"Erzurum'un geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz"

Başkan Mehmet Sekmen, "ERZBOX, gibi projelerle, sadece ekonomik kalkınmaya değil, aynı zamanda toplumsal bağlarımızı güçlendirmeye ve şehrimizin kültürel mirasını koruyarak yaşatmaya odaklanıyoruz" diye konuştu. Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: "Erzurum kahvesi, sadece bir içecek değil, aynı zamanda bir kültürün, bir yaşam tarzının da ifadesidir. İş bu kuruluş, bu kültürü modern dünyaya tanıtırken, geleneksel değerlerimizi de yaşatmaya devam edecektir. Belediyemizin sosyal hayatı canlandırmak adına gerçekleştirdiği projeler arasında kültürel festivaller, geleneksel el sanatları atölyeleri, gençlerimize yönelik eğitim programları ve spor faaliyetleri önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik yardım kampanyalarımız ve sosyal destek projelerimiz, toplumun her kesimine dokunmayı hedefleyen geniş kapsamlı çalışmalarımızın da bir parçasıdır.

Bu çalışmalarla, şehrimizin her bir ferdini kucaklıyor ve Erzurum'u daha yaşanabilir, daha mutlu bir şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Erzurum'umuzun geleceğini birlikte inşa etmek, kültürel mirasımızı korumak ve dünyaya tanıtmak için her zaman olduğu gibi sizlerle el ele vermekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Siz değerli hemşehrilerimin desteğiyle, Erzurum'u sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da tanıdığı bir kültür ve turizm merkezi haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Konuşmaların ardından ERZBOX'ın açılışı yapıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden ERZBOX açıldı - Son Dakika

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