Erzurum'da 100 metreden iğnedeki buğdayı vuran Faruk Düzenli sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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Erzurum'da 100 metreden iğnedeki buğdayı vuran Faruk Düzenli sosyal medyada gündem oldu

Erzurum\'da 100 metreden iğnedeki buğdayı vuran Faruk Düzenli sosyal medyada gündem oldu
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Erzurum'da sosyal medyada "Gazi Sniper" olarak bilinen Furkan Düzenli'nin oğlu Faruk Düzenli, 100 metre mesafeden iğneye yapıştırılan buğday tanesini ve yumurtaya yapıştırılan leblebiyi vurdu. Atış görüntülerini paylaşan Furkan Düzenli, oğlunu tebrik etti.

Erzurum'da sosyal medyada "Gazi Sniper" olarak bilinen Furkan Düzenli'nin oğlu Faruk Düzenli'nin gerçekleştirdiği hassas atışlar sosyal medyada gündem oldu. Düzenli'nin 100 metre mesafeden yaptığı atışlarda iğnenin üzerine yapıştırılan buğday tanesi ile yumurtanın üzerine yapıştırılan leblebiyi vurduğu anlar ilgi gördü.

Uzak mesafe atıcılık sporunda gerçekleştirdiği hassas atışlarla sosyal medyada tanınan Furkan Düzenli, oğlu Faruk Düzenli'nin yaptığı atışları sosyal medya hesabından paylaştı. Atışlarda Faruk Düzenli, 100 metre mesafedeki hedeflere yaptığı atışlarla dikkat çekti.

İlk atışta iğnenin üzerine yapıştırılan buğday tanesini hedef alan Faruk Düzenli, iğneye isabet ettirmeden buğday tanesini vurdu. Diğer atışta ise yumurtanın üzerine yapıştırılan leblebiyi hedef alan Düzenli, leblebiyi yaptığı atışla vurdu.

Atış görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Furkan Düzenli, ilk görüntüye, "İğne'ye yapıştırdığımız buğday tanesini vurduk. İğneyi vurmadan buğdayı vurmak kolay değil tabi. Oğlum Faruk'u tebrik ediyorum" ifadelerini yazdı.

Düzenli, yumurta üzerindeki leblebiye yapılan atışın görüntüsünü ise "Hedef yumurtanın üzerindeki leblebi. Atıcı oğlum Faruk Düzenli" açıklamasıyla paylaştı.

Kaynak: İHA

Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da 100 metreden iğnedeki buğdayı vuran Faruk Düzenli sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da 100 metreden iğnedeki buğdayı vuran Faruk Düzenli sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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