Beş asırlık 1001 Hatim geleneğinin duası gerçekleştirildi

Erzurum'u doğal afetlerden korumak için Pir Ali Baba'nın başlattığı ve 500 yıldır kesintisiz devam eden '1001 Hatim' geleneği çerçevesinde Ulu Camii'nde cuma namazı öncesi hatim duası yapıldı.

Erzurum merkez ve ilçelerindeki camilerde 19 Aralık 2025'te başlayan 1001 Hatim'in duası bugün cuma namazı öncesi Ulu Camii'nde gerçekleştirildi. Yaklaşık bir ay devam eden program kapsamında okunan 89 bin 665 hatmin duasına Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'da katıldı. Ulu Cami'deki dua programı Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Hazırlar, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Alibeman Eghbalı Zarch, ilçe müftüleri ve vatandaşların katılımı ile yapıldı. Bu yıl Erzurum'da okunan 89 bin 665 hatmin duası için Ulu Camii'nde adeta mahşer kalabalığı yaşandı.

Erzurum Müftüsü Yaşar Çapçı'nın duasına binlerce el ve yürek hep birlikte "amin" diyerek katıldı. Bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamaması dikkat çekti. Duanın sonlarına doğru duygu dolu anlar yaşandı. Hanımlar için de 17.01.2026 Cumartesi günü Ulu Camii'nde saat 09.00 ile 12.00 arasında 1001 Hatim Duası programı yapılacak. Pir Ali Baba'nın tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte yaklaşık 500 yıl önce Erzurum'da başlattığı Kur'an-ı Kerim okuma geleneği, her yıl devam ettiriliyor. Şehrin afet ve beladan korunması için başlatılan gelenek kapsamında, bir ay boyunca Kur'an-ı Kerim okumasını bilen gencinden yaşlısına herkes hatim indiriyor. - ERZURUM