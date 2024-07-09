Erzurum'da 101 yaşındaki Aliye Nine'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi dolu sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum'da 101 yaşındaki Aliye Nine'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi dolu sözler

Erzurum\'da 101 yaşındaki Aliye Nine\'den Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a sevgi dolu sözler

Erzurum'da yaşayan 101 yaşındaki Aliye Göger, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini ve onu görmek için dua ettiğini belirtti. Aliye Nine, annesine bakmak için evlenmediğini ve hiçbir zaman pişmanlık duymadığını söyledi. Ayrıca, okula gitmeyen Aliye Nine'nin en büyük hayali hacca gitmek ve gençlere namazlarını kılmaları ve hayatlarını doya doya yaşamaları tavsiyesinde bulundu.

09.07.2024 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da yaşayan Aliye Göger (101), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevgisini yüreğinden ve dilinden hiç eksik etmiyor.

Annesine bakmak için evlenmeyen ve bundan hiçbir zaman pişman olmadığını söyleyen Aliye Göger, en büyük hayalinin hacca gitmek olduğunu belirterek, "Eğer okula gitseydim ya asker ya da polis olurum. Onları çok seviyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun." dedi.

"Tayyip Paşamızı çok seviyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hayatında bir kez gördüğünü ifade eden Aliye Nine, "Yıllar önce Cumhurbaşkanımızın Erzurum'a geldiğini öğrendim ve aracı olan bir komşumuzdan yardım istedim. Tayyip Paşamız ile görüştüm. Ellerinden öptüm, o da benim ellerimden öptü. Benden bir isteğim olup olmadığını sordu. Onu görmek benim için yetti. Kendisini çok seviyorum. Her gün dua ediyorum. Bana her gün yemek gönderiyor. Keşke bir kez daha görebilsem ve onunla konuşabilsem. Allah onu başımızdan eksik etmesin" dedi.

"Annem için anne olmadım"

Hiç evlenmediğini ve dünyaya bir daha gelse aynısını yapacağını söyleyen Aliye Nine, "Annem çok titiz birisiydi. Onun bu durumunu görünce evlenmeyi aklımdan çıkardım. Çünkü benden başkası ona bakamazdı ve ilgilenmezdi. Bundan dolayı hiçbir zaman pişmanlık duymadım. Annem için anne olmadım. Anneme dair tek pişmanlığım; onun sözünü dinleyip hiçbir yere gitmedim. Şimdiki aklım olsa her yeri gezer ve görürdüm" şeklinde konuştu.

"Hiç cep telefonum olmadı, internetin ne olduğunu bilmiyorum"

En büyük hayalinin hacca gitmek olduğunu ve hiçbir zaman cep telefonu kullanmadığını ifade eden Aliye Göger, sözlerine şöyle deva etti, "İmkanım olsa hacca gitmeyi çok isterim. Ama halim ortada. İnternetin ne olduğunu bilmiyorum. Hiç cep telefonum olmadı. Telefonum olsa ilk olarak bana sahip çıkan Gül kızımı ve eşi Ahmet'i ararım. Ondan sonra da Vali Beyi, eşini ve oğlunu ararım. Vali beyi çok seviyorum. Denizi de görmedim ve nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Gençlere tavsiyem ise; namazlarını kılmaları ve hayatlarını doya doya yaşamaları. Çünkü gençlik geri gelmiyor, kıymetini bilsinler."

"Okusaydım asker ya da polis olurdum"

Okula gitmeyen ama okuma-yazmayı kendi imkanlarıyla öğrenen Aliye Nine, "Kardeşlerim bana okuma ve yazmayı öğretti. Eğer okula gitseydim asker ya da polis olmak isterdim. Onları çok seviyorum. Her zaman göğsümde Cumhurbaşkanlığı forsunu, Türk bayrağı ve polis amblemini taşıyorum. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum, Sözler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da 101 yaşındaki Aliye Nine'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi dolu sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:37 Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ’ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ'ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı
10:56 Sinan Ateş’in annesine yapılanlar Ayşe Ateş’i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler Sinan Ateş'in annesine yapılanlar Ayşe Ateş'i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler
10:51 Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor Datça’daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor! Datça'daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi
09:24 TÜİK Başkanı’ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt TÜİK Başkanı'ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt
08:19 Elazığ’da akılalmaz olay Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular Elazığ'da akılalmaz olay! Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular
11:36 Amerika’da aile uyuduğu sırada ocağı yakan köpek, yangına sebep oldu Amerika'da aile uyuduğu sırada ocağı yakan köpek, yangına sebep oldu
11:24 Zorla mı evlendirdiler Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı Zorla mı evlendirdiler? Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı
10:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, ’’En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler’i nereye konumlandırırsınız’’ sorusuna bomba yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ''En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler'i nereye konumlandırırsınız?'' sorusuna bomba yanıt
10:40 Kanadalı şarkıcı Shania Twain, Londra konserinde şarkısını yarıda kesip burnunu sildi Kanadalı şarkıcı Shania Twain, Londra konserinde şarkısını yarıda kesip burnunu sildi
10:34 Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı’dan gördüğü şiddeti anlattı: Geceleri elimde bıçakla bekliyordum Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'dan gördüğü şiddeti anlattı: Geceleri elimde bıçakla bekliyordum
10:20 1997 doğumlu Suriyeli trans bireyle ilgili rapor, Adana’yı karıştırdı 1997 doğumlu Suriyeli trans bireyle ilgili rapor, Adana'yı karıştırdı
10:14 EURO 2024’e damga vuran Merih Demiral Süper Lig’e geliyor EURO 2024'e damga vuran Merih Demiral Süper Lig'e geliyor
10:01 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak İşte Bakan Şimşek’in önüne konulan 3 rakam En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Bakan Şimşek'in önüne konulan 3 rakam
09:52 Erdoğan’dan ABD seyahati öncesi net mesaj: Gazze’deki katliamları NATO zirvesi gündemine taşıyacağız Erdoğan'dan ABD seyahati öncesi net mesaj: Gazze'deki katliamları NATO zirvesi gündemine taşıyacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 11:59:13. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da 101 yaşındaki Aliye Nine'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi dolu sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement