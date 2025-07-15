Erzurum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri dahilinde ilk tören Asri Mezarlık Şehitliği'nde gerçekleştirildi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Erzurum'da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı. Asri Mezarlık'ta bulunan şehitliklerde yapılan programda Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı. Buradaki programdan sonra Kars Kapı Şehitliği'ne geçildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle düzenlenen anma törenlerine; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Erzurum 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İL Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkan Yardımcısı Cihan Aksakal, ETSO Başkanı Saim Özakalın, kurum yöneticileri, şehit yakınları, gaziler, polis ve askerler katıldı. - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › Erzurum'da 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika
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