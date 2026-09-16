Erzurum'da 1957 yapımı üç tekerlekli bisiklet 3 kuşaktır kullanılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da 1957 yapımı üç tekerlekli bisiklet 3 kuşaktır kullanılıyor

Erzurum\'da 1957 yapımı üç tekerlekli bisiklet 3 kuşaktır kullanılıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da yaşayan Yavuz Kırküzer'in babasından kalan yaklaşık 70 yıllık üç tekerlekli bisiklet, önce 3 oğlunun ardından 7 yaşındaki kızı Zehra Betül'e emanet edildi. 1957'de İstanbul'da üretilen bisiklet, aile için kuşaklar arasında taşınan bir hatıra niteliği taşıyor.

Erzurum'da yaklaşık 70 yıllık üç tekerlekli bisiklet, kuşaktan kuşağa kullanılmaya devam ediyor. 1957 yılında İstanbul'da üretilen ve yıllar önce babası tarafından satın alınan bisiklet, sahibi Neccar Yavuz Kırküzer'in çocukluğunun ardından 3 oğluna, şimdi ise 7 yaşındaki kızı Zehra Betül Kırküzer'e emanet edildi.

Erzurum'da yaşayan 56 yaşındaki Neccar Yavuz Kırküzer'in çocukluk yıllarından hatıra kalan üç tekerlekli bisiklet, aradan geçen yaklaşık 70 yıla rağmen kullanılmaya devam ediyor. Kırküzer'in babası, Atatürk Üniversitesi'nden tayini çıkan bir öğretim üyesinden yıllar önce satın aldığı bisikleti ailesi uzun süre muhafaza etti. Çocukluk yıllarında baba Yavuz Kırküzer'in de kullandığı bisiklet, daha sonra 3 erkek çocuğunun da sırasıyla binmesiyle aile içerisinde kullanılmaya devam etti.

Metal, tahta ve kauçuk malzemelerden oluşan üç tekerlekli bisiklet, bugün ise Kırküzer'in 7 yaşındaki kızı Zehra Betül tarafından kullanılıyor. Çocukluğundan günümüze kadar korunarak gelen bisiklet, aile için sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda kuşaklar arasında taşınan bir hatıra niteliği taşıyor.

Bisikletin üretim yılı ve geçmişi hakkında araştırma yapan Kırküzer, bisikletin 1957 yılında İstanbul'da kurulan bir fabrikada üretildiğini ve fabrikanın 30'uncu hizmet yılı dolayısıyla imal edildiğine dair bilgiye ulaştığını belirtti.

"3 çocuğum bindi, şimdi de kızım biniyor"

Bisikletin 1957 yılında yapıldığını ifade eden Yavuz Kırküzer, "Babam Atatürk Üniversitesi'nde çalışması dolayısıyla oradaki tayini çıkan bir hocadan satın almış. Ben daha çocukken, kullanmadığım zamanlar. Daha sonra saklanmış, sürdüm. Ama bisiklet normalde 1957 yılında yapılmış. Ama bisikletin fabrikasına ulaştım ben; 1927'de İstanbul'da kurulmuş fabrika. 30'uncu hizmet yılı dolayısıyla bu bisiklet imal edilmiş. Yani bunda, fabrikanın verdiği bilgiye göre 1957 yapımı. Yaklaşık 70 yıllık bir bisiklet. Evet, ben çocukken bindim, mahallede arkadaşlarım da binmişlerdi. Daha sonra ailem tarafından saklandı. Benim 3 erkek çocuğum da sırasıyla bisiklete bindiler. Şimdi de kızımız biniyor bisiklete. Kuşaktan kuşağa biniyorlar. Tabii bizden önce de binmişler. Kuşaktan kuşağa böyle geliyor bisikletimiz. Benim çocukluk bisikletim olması hasebiyle de çocuklarım daha da farklı bir gözle biniyorlar bisiklete" diye konuştu.

"Hem bisikleti hem de babamı çok seviyorum"

Bisikletini çok sevdiğini söyleyen Zehra Betül Kırküzer ise, "Babamın bisikleti. Önce 3 abim bindi, şimdi de ben biniyorum. Hem bisikleti hem de babamı çok seviyorum" dedi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Erzurum, Kültür, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da 1957 yapımı üç tekerlekli bisiklet 3 kuşaktır kullanılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez açıkladılar ABD, uzaya silah konuşlandırdı İlk kez açıkladılar! ABD, uzaya silah konuşlandırdı
Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
UEFA kararını verdi Türkiye’nin iki final başvurusu da kabul edilmedi UEFA kararını verdi! Türkiye'nin iki final başvurusu da kabul edilmedi
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı’ndan kaçtı Her yerde aranıyor Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı
Utanç davasında karar çıktı 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti Utanç davasında karar çıktı! 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti

10:40
JASAT, Elazığ’da yangın süsü verilen cinayeti X-Ray görüntüsüyle çözdü
JASAT, Elazığ'da yangın süsü verilen cinayeti X-Ray görüntüsüyle çözdü
10:23
Bahçeli’nin Mansur Yavaş rahatsızlığı: Bir arkadaşı görevlendirdim
Bahçeli'nin Mansur Yavaş rahatsızlığı: Bir arkadaşı görevlendirdim
10:21
TikTok’ta tepki çeken bir skandal daha
TikTok'ta tepki çeken bir skandal daha
10:19
Galatasaray’da deprem Son transferin testleri şoke etti
Galatasaray'da deprem! Son transferin testleri şoke etti
09:56
Trump’a Kongre’den İran darbesi 7 Cumhuriyetçi de saf değiştirdi
Trump'a Kongre'den İran darbesi! 7 Cumhuriyetçi de saf değiştirdi
09:42
Erdoğan-Yavaş görüşmesine İmamoğlu’ndan ilk yorum Rahatsız olduğu detay ortaya çıktı
Erdoğan-Yavaş görüşmesine İmamoğlu'ndan ilk yorum! Rahatsız olduğu detay ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 10:47:41. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da 1957 yapımı üç tekerlekli bisiklet 3 kuşaktır kullanılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement