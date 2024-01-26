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Erzurum'da 2023 yılında 7 bin 478 kişiye istihdam imkanı sunuldu - Son Dakika
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Erzurum'da 2023 yılında 7 bin 478 kişiye istihdam imkanı sunuldu

Erzurum'da 2023 yılında İŞKUR verilerine göre 7 bin 478 kişi istihdam edildi. İşbaşı Eğitim ve Toplum Yararına Programlardan 973 kursiyer yararlandı ve işsizlik sigortası kapsamında 5 bin 386 kişiye ödeme yapıldı.

Erzurum\'da 2023 yılında 7 bin 478 kişiye istihdam imkanı sunuldu
26.01.2024 - 11:32,  Güncelleme: 11:34
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Erzurum'da 2023 yılı İŞKUR verilerine göre bir yılda 7 bin 478 kişiye istihdam imkanı sunuldu.

Çalışma ve İş Kurumu Erzurum İl Müdürlüğü'nün 2024 yılı 1. Olağan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, geçtiğimiz yılın İŞKUR verilerini kurul üyeleriyle paylaştı. Erzurum'da 2023 yılında; İşbaşı Eğitim ve Toplum Yararına Programlardan 973 kursiyer yararlandı. İşsizlik sigortası kapsamında 5 bin 386 kişiye 65 milyon 107 bin 345 TL ödeme yapıldı. Kamu ve özel sektörde 7 bin 478 kişi istihdam edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzurum'da 2023 yılında 7 bin 478 kişiye istihdam imkanı sunuldu - Son Dakika
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