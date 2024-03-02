Erzurum Emniyet Müdürlüğü\'nden 2024-MSÜ sınavı öncesi tedbirler

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Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nce, yarın ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılacak 2024-MSÜ sınavı öncesi bir dizi tedbir alındı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavınının (2024-MSÜ) 03 Mart 2024 Pazar günü 10.15 - 13.00(165 dakika) saatleri arasında tek oturum halinde yapılacağından il genelinde bir dizi tedbir alınacağı belirtildi. Yapılan açıklamada, "Adayların her türlü müdahaleden uzak bir ortamda sınava girmelerinin de son derece önemli olduğu, sınavın uygulanması esnasında, sınav binaları çevresinde meydana gelen aşırı gürültünün bazı adayların dikkatini dağıttığı ve başarısız olma endişesi ile heyecanlanmalarına sebep olmaktadır.

Bu nedenle sınav esnasında sınav binaları çevresinde, güzergahlarında düğün konvoyu, inşaat çalışmaları, Pazar yerleri vb. gibi nedenlerle gürültü oluşumunun yapılmaması gerekmektedir.

Ayrıca Bluetooth kulaklık, kamera özellikli kulaklık, kalemler ile cep telefonu, tüketim maddeleri, çanta, kalem, silgi, küpe, kolye, broş vb takı, metal para, metal içerikli aksesuarlar, ( şeffaf ambalaj içerisindeki su ve alyans hariç) eşyalar ile kopya çekmeye elverişli cihazların sınav binasına girişine kesinlikle izin verilmeyecektir" denildi. - ERZURUM