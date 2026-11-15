Erzurum'da 2026-2027 kış tedbirleri AFAD'da Vali Baruş başkanlığında görüşüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Erzurum'da 2026-2027 kış tedbirleri AFAD'da Vali Baruş başkanlığında görüşüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum\'da 2026-2027 kış tedbirleri AFAD\'da Vali Baruş başkanlığında görüşüldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Erzurum Valisi Aydın Baruş başkanlığında 2026-2027 Kış Tedbirleri Toplantısı AFAD Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda kar, buzlanma, sis ve tipi gibi olumsuz hava koşullarına karşı alınacak tedbirler ile kurumların görev ve sorumlulukları ele alındı.

Erzurum Valisi Aydın Baruş'un başkanlığında, 2026-2027 Kış Tedbirleri Toplantısı, AFAD Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantı öncesinde değerlendirmelerde bulunan Vali Aydın Baruş, kış mevsimine girilmesiyle birlikte hava koşullarında zaman zaman ani değişiklikler yaşanabildiğine dikkat çekti.

Kış mevsiminde kar yağışı, buzlanma, sis ve tipi gibi olumsuz hava ve yol koşullarının trafik güvenliği üzerindeki etkilerinin önemli ölçüde hissedildiğini belirten Vali Baruş, bu koşulların neden olabileceği trafik kazalarının önlenmesi ve ulaşımın güvenli şekilde sürdürülmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle arazide veya yollarda mahsur kalan vatandaşlara zamanında ulaşılması, sağlık yardımı gerektiren durumlarda vatandaşların sağlık kuruluşlarına ivedilikle sevk edilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Baruş, vatandaşların hava koşullarına ilişkin zamanında bilgilendirilmesi ve gerekli tedbirleri önceden alabilmelerinin de önemine değindi.

Kurumların kendi sorumluluk alanlarında gerekli hazırlıkları yapması gerektiğini belirten Vali Baruş, kış tedbirlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, kurumlar arasında iş birliği ve koordinasyonun sağlanması ve alınması gereken önlemlerin önceden belirlenmesi amacıyla toplantının düzenlendiğini kaydetti.

Toplantıda, 2026-2027 kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler, kurumların görev ve sorumlulukları ile yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Kaynak: İHA
Erzurum ValiliğiYerel HaberlerGüvenlikErzurumGüncelYerelAydınAFADSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
10 Kasım paylaşımı tepkileri çekmişti Hacı Yakışıklı özür diledi 10 Kasım paylaşımı tepkileri çekmişti! Hacı Yakışıklı özür diledi
Akrabadan Mustafa Sarıgül ve oğluna 30 milyon dolarlık iddia Akrabadan Mustafa Sarıgül ve oğluna 30 milyon dolarlık iddia
İki aile resmen savaştı 1’i ağır 11 kişi yaralandı İki aile resmen savaştı! 1'i ağır 11 kişi yaralandı
4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
Üç küçük çocuğu öldürüp başlarını kesen adam idam edildi Kurbanlardan biri 2 aylık öz kızıydı Üç küçük çocuğu öldürüp başlarını kesen adam idam edildi! Kurbanlardan biri 2 aylık öz kızıydı
10:09
İstanbul’da endişelendiren görüntü Baraja akan mavi renkli atık su korkuttu
İstanbul'da endişelendiren görüntü! Baraja akan mavi renkli atık su korkuttu
09:48
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi 9 bin 441 TL cezası var
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi! 9 bin 441 TL cezası var
09:43
Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı 1 kadın ağır yaralandı
Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı! 1 kadın ağır yaralandı
09:32
Rusya’daki gizli toplantı ifşa oldu Putin’den Zelenski için ölüm emri
Rusya'daki gizli toplantı ifşa oldu! Putin'den Zelenski için ölüm emri
09:17
Meteoroloji’den 5 il için sarı kodlu uyarı İstanbul için de tarih verildi
Meteoroloji’den 5 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul için de tarih verildi
08:55
Tanker kazası ve uçuş krizi aynı gün: Obama’nın 3 yıllık filmi akla geldi
Tanker kazası ve uçuş krizi aynı gün: Obama'nın 3 yıllık filmi akla geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 10:36:40. #.0.2#
SON DAKİKA: Erzurum'da 2026-2027 kış tedbirleri AFAD'da Vali Baruş başkanlığında görüşüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android