Erzurum'da 3 bin 800 svat törenle çiftçilere dağıtıldı - Son Dakika
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Erzurum'da 3 bin 800 svat törenle çiftçilere dağıtıldı

01.07.2022 13:03
Erzurum'da 3 bin 800 svat törenle çiftçilere dağıtıldı

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Çiftçilerimizin ürettiği tarımsal ve hayvansal ürünlerin hem kalitesini hem de miktarını nasıl arttırabiliriz diye sürekli alandayız. Bu işler yerinde oturarak olmaz, hep alanda sizin yanınızda olacağız." dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Çiftçilerimizin ürettiği tarımsal ve hayvansal ürünlerin hem kalitesini hem de miktarını nasıl arttırabiliriz diye sürekli alandayız. Bu işler yerinde oturarak olmaz, hep alanda sizin yanınızda olacağız." dedi.

Erzurum'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen programda çiftçilere 3 bin 800 Svat dağıtıldı.

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü bahçesinde düzenlenen tören, açılış konuşmaları ile başladı. Vali Okay Memiş, "Parasını helal yönden kazanan tüm çiftçi kardeşlerimize hayranlık duyuyoruz." dedi.

"Bu işler yerinde oturarak olmaz"

Törende 10 milyonluk bir svat yatırımı yaptıklarını aktaran Vali Memiş, "Bu ilin valisi olarak ben, İl Tarım Müdürü, İlçe Tarım Müdürü ve bütün bürokratlar, çiftçilerimizin ürettiği tarımsal ve hayvansal ürünlerin hem kalitesini hem de miktarını nasıl arttırabiliriz diye sürekli alandayız. Bu işler yerinde oturarak olmaz, hep alanda sizin yanınızda olacağız. Bugün burada yaklaşık 3 bin 800 adet svatın dağıtımını yapacağız. Neredeyse 10 milyon liralık bir harcama oldu." ifadelerini kullandı.

Vali Memiş, yapılan yatırımda Erzurum Milletvekillerinin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in büyük katkıları olduğunu kaydederek, kendilerine teşekkürlerini iletti.

Programda Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat da bir konuşma yaparak, çiftçiye verilen desteği ve çalışmaları anlattı.

Konuşmaların ardından svatlar üreticilere dağıtıldı.

Öte yandan Aziziye Belediyesi tarafından beton svat yapımında kullanılmak üzere çiftçilere 500 torba çimento desteği de verildi.

Dağıtım töreni sonrası, Vali Memiş ve beraberindeki heyet, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü araştırma istasyonunda bulunan deneme alanlarında incelemelerde bulundu. Enstitü Müdürü Dr. Şerafettin Çakal yapılan AR-GE çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Programa, Aziziye Kaymakamı Abdulkadir Çelik, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, ilgili kurum yetkilileri ve çiftçiler katıldı. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Okay Memiş, Araştırma, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da 3 bin 800 svat törenle çiftçilere dağıtıldı - Son Dakika

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