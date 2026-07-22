Erzurum\'da 3 bin kız öğrenci camide buluştu

Erzurum'da Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) "Cami Buluşmaları" kapsamında 3 bin kız öğrencinin katılımıyla camide etkinlik gerçekleştirildi.

Yakutiye ilçesinde yaz okullarına devam eden öğrencilerin katıldığı Yıldız Kardeşler Camii'ndeki programda cami bahçesi adeta şenlik alanına dönüştü. Dart, bilek güreşi, voleybol ve basketbol başta olmak üzere birçok sportif etkinliğin düzenlendiği programda, çocuklara çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Eğiticileri eşliğinde bir araya gelen 3 bini aşkın kız öğrenci, öğle namazını kıldıktan sonra hep birlikte dua etti. Çocuklarla sohbet eden protokol üyeleri, sportif etkinliklere eşlik edip, öğrencilerle birlikte namaz kıldı.

"Kurslarımız 14 Ağustos'a kadar devam edecek"

Programda konuşan Erzurum Valisi Aydın Baruş, yaz okullarının çocukların eğitim ve sosyal gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Bugün öğle namazında Yakutiye ilçemizde yaz okullarına devam eden öğrencilerimizle birlikte namazımızı eda ettik. Camilerimizde yaklaşık 3 bin kız öğrencimiz yaz okullarına devam ediyor. Türkiye Gençlik Vakfı Erzurum Temsilciliği tarafından organize edilen yaz okulları kapsamında çocuklarımız eğitimlerini sürdürüyor. 9 Haziran'da başlayan kurslarımız 14 Ağustos'a kadar devam edecek. Okulların tatile girmesiyle birlikte çocuklarımızın yaz dönemini verimli geçirmelerini önemsiyoruz. Yeni eğitim öğretim yılı başlayıncaya kadar çocuklarımızın zamanlarını kaliteli şekilde değerlendirmelerini, eğitim faaliyetleri, sportif etkinlikler ve yeteneklerine uygun kurslarla kendilerini geliştirmelerini arzu ediyoruz. Bu süreç onların hem kişisel gelişimleri hem de sosyal açıdan daha donanımlı bireyler olmaları için büyük önem taşıyor" dedi.

Etkinliğe katılan öğrenciler ise, düzenlenen oyunlar ve sportif faaliyetlerden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, organizasyonu çok beğendiklerini ifade ettiler.

Programa Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, TÜGVA Erzurum İl Başkanı Faruk Kömeç ile kurum temsilcileri katıldı. - ERZURUM