Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Geniş Video İzle

Erzurum'da düzenlenen törenlerle 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Törenlerde çelenk sunumu, İstiklal Marşı okunması, bayramlaşma töreni ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. CHP ve ADD de çelenk töreni düzenledi.

30.08.2024 18:34  Güncelleme: 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ERZURUM) - 30 Ağustos Zafer Bayramı, Erzurum'da düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Büyük Zaferin 102'nci yıldönümü dolayısıyla Havuzbaşı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinliklere Hastaneler Caddesi'nde devam edildi.

Havuzbaşı'nda, Atatürk Anıtı'na Vali Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in çelenk sunumu ile başlayan törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra bayramlaşma töreni için Valilik Makamı'na geçen Vali Çiftçi, burada Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile birlikte tebrikleri kabul etti.

Hastaneler Caddesi'nde devam eden kutlama programı ise Vali Çiftçi, Tümgeneral Altuğ ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'in askeri araçla tören birlikleri ile vatandaşları selamlamasıyla devam etti. Törende Türk Silahlı Kuvvetleri adına Üsteğmen Soner Altınel ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiir okudu, halk oyunları ekibi gösteri yaptı ve 9. Kolordu Bölge Bandosu ile Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı konser verdi. Program, tören geçişiyle son buldu.

CHP ve ADD Çelenk töreni düzenledi

Erzurum'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Erzurum Şubesi Üyeleri de öğleden sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yaptı. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından çelenklerini sunan CHP ve ADD'liler daha sonra Erzurum Atatürk Evi'ni zayaret etti.

Kaynak: ANKA

Erzurum, Yerel, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:58 Malatya’da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti Malatya'da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti
17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’’Filistin’den, Gazze’den, Kudüs’ten bize ne’’ diyenler bu milletin tarihini bilmiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten bize ne?'' diyenler bu milletin tarihini bilmiyor
16:18 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi
13:19 Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı market şubesi kapatıldı Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı market şubesi kapatıldı
12:09 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok
10:23 Kolpaçino filmiyle vurdular Beşiktaş’tan maç sonu Lugano’ya olay gönderme Kolpaçino filmiyle vurdular! Beşiktaş'tan maç sonu Lugano'ya olay gönderme
09:40 Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi
09:29 Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi
09:00 Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ’dan Türkiye’ye getirildi Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ'dan Türkiye'ye getirildi
08:55 Biran Damla Yılmaz, Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı Biran Damla Yılmaz, Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı
08:45 Arda Güler, Real Madrid’in beraberlik golünü getirdi Arda Güler, Real Madrid'in beraberlik golünü getirdi
08:06 Bu destan asla unutulmayacak Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası: 30 Ağustos Bu destan asla unutulmayacak! Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası: 30 Ağustos
08:01 Saçları beyazladı Necati Şaşmaz’ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi Saçları beyazladı! Necati Şaşmaz'ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi
00:47 Narin’in ağabeyi serbest bırakıldı Narin'in ağabeyi serbest bırakıldı
23:15 TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 19:25:18. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement