Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

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Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar

(ERZURUM) - 30 Ağustos Zafer Bayramı, Erzurum'da düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Büyük Zaferin 102'nci yıldönümü dolayısıyla Havuzbaşı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinliklere Hastaneler Caddesi'nde devam edildi.

Havuzbaşı'nda, Atatürk Anıtı'na Vali Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in çelenk sunumu ile başlayan törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra bayramlaşma töreni için Valilik Makamı'na geçen Vali Çiftçi, burada Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile birlikte tebrikleri kabul etti.

Hastaneler Caddesi'nde devam eden kutlama programı ise Vali Çiftçi, Tümgeneral Altuğ ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'in askeri araçla tören birlikleri ile vatandaşları selamlamasıyla devam etti. Törende Türk Silahlı Kuvvetleri adına Üsteğmen Soner Altınel ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiir okudu, halk oyunları ekibi gösteri yaptı ve 9. Kolordu Bölge Bandosu ile Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı konser verdi. Program, tören geçişiyle son buldu.

CHP ve ADD Çelenk töreni düzenledi

Erzurum'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Erzurum Şubesi Üyeleri de öğleden sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yaptı. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından çelenklerini sunan CHP ve ADD'liler daha sonra Erzurum Atatürk Evi'ni zayaret etti.