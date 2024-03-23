Erzurum'da 31 fırın denetlendi - Son Dakika
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Erzurum'da 31 fırın denetlendi

Erzurum\'da 31 fırın denetlendi

Halk sağlığının korunması amacıyla Ramazan Ayına yönelik artırılan denetimler kapsamında; Erzurum'da ekmek üretimi yapan 31 işletme denetlendi. Denetimlerde fiyat tarifeleri, muhafaza koşulları, teknik şartlar, hijyenik şartlar ve ağırlık kontrolü incelendi. 3 işletmeye yasal işlem yapıldı.

23.03.2024 15:18  Güncelleme: 15:22
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Erzurum'da ekmek üretimi yapan 31 fırın denetlendi.

Halk sağlığının korunması amacıyla Ramazan Ayına yönelik artırılan denetimler kapsamında; Erzurum Tarım ve Orman Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Ticaret Müdürlüğü, Erzurum Defterdarlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Esnaf ve Sanatkarlar Odasının ilgili birimlerinin koordineli çalışmaları neticesinde, ekmek üretimi yapan 31 işletme denetlendi.

Komisyon marifeti ile yapılan denetimlerde; fiyat tarifelerinin uygunluğu, muhafaza koşullarının uygunluğu, asgari teknik şartlar, hijyenik şartlar ve ağırlık kontrolü gibi hususlar incelendi.

Yapılan denetimlerde, Tarım ve Orman Bakanlığı'na kayıt yaptırmadan faaliyet gösteren 3 işletmeye, yasal işlem yapıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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