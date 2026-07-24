Bakan Çiftçi: "Selçuklu’dan Osmanlı’ya uzanan maarif geleneğimiz medeniyetimizin en güçlü sütunlarından biri hâline gelmiştir"

Erzurum'da Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapımı gerçekleştirilecek 5 okulun toplu temel atma töreni ile Palandöken Belediyesi Millet Konağı'nın açılışı düzenlenen programla gerçekleştirildi.

Programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum Valisi Aydın Baruş, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda ilk olarak 620 milyon liralık yatırımla hayata geçirilecek 5 okulun toplu temel atma töreni gerçekleştirildi.

Toplu temel atma töreninde konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi,"Cenab-ı Hak'tan temelini atacağımız okullarımızın şehrimize, evlatlarımıza ve aziz milletimize hayırlı, uğurlu olmasını niyaz ediyorum. Sayın Bakanım, değerli misafirler, aziz milletimiz; medeniyet yürüyüşünde ilim her zaman en büyük dayanaklarımızdan biri olmuştur. Sevgili Peygamberimiz Medine-i Münevvere'ye hicret ettikten sonra Mescid-i Nebevi'yi inşa etmiş, hemen yanı başında kurulan Ashab-ı Suffe ile ilim halkalarını hayata geçirmiştir. Burada yetişen sahabeler; ilmi, hikmeti ve güzel ahlakı insanlığa taşıyan ilk muallimler olmuştur. Ashab-ı Suffe'de filizlenen bu ilim anlayışı Beytü'l Hikme'de yeşermiş, Nizamiye medreseleriyle kurumsallaşmış, Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan maarif geleneğimiz medeniyetimizin en güçlü sütunlarından biri haline gelmiştir. O günden bugüne cami ile mektep, ilim ile irfan, bilgi ile hikmet; medeniyet tasavvurumuzun ayrılmaz parçaları haline gelmiştir" dedi.

Toplu temel atma töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise "Sabahleyin bir basın toplantısı gerçekleştirdik. Erzurum'a yaptığımız eğitim yatırımlarıyla ilgili detaylı bilgiler paylaştık. Ancak şimdi de sizlerle birkaç önemli rakamı paylaşmak istiyorum. Bunları sık sık paylaşmanın faydalı olduğuna inanıyorum. Muhalefet elbette eleştirilerini dile getiriyor. Ben de kendilerine diyorum ki; eleştirin, buna hiçbir itirazımız yok. Ancak yapılan hizmetleri de ifade edin, emeği geçenlere bir teşekkür edin. Örneğin, 2002 yılındaki seçim beyannamelerinize baktığınızda bugün dile getirdiğiniz pek çok konunun o gün gündeminizde olmadığını görürsünüz. Çünkü o günün Türkiye'sinde ihtiyaçlar farklıydı. O dönemde sınıflarda 50, 60 hatta 70 öğrencinin eğitim gördüğü ortamlar vardı. Biz ise Türkiye'nin dört bir yanında okulları baştan sona yeniledik. Derslik sayılarını artırarak sınıf başına düşen ortalama öğrenci sayısını 20'li rakamlara kadar indirdik. Bugün artık farklı meseleleri konuşabiliyorsak, bunun temelinde o dönemde yapılan bu yatırımlar bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri butona basarak 5 okulun toplu temel atmasını gerçekleştirdi.

Daha sonra program kapsamında Palandöken Belediyesi Millet Konağı'nın açılışına geçildi. Açılışta çocuklar bakanlara çiçek takdim ederken, kurdele kesiminin ardından Millet Konağı hizmete açıldı.