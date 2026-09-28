Erzurum'da 53 yıllık Chevrolet, Türkeş'in ilk sahibi olduğu araç olarak biliniyor - Son Dakika
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Erzurum'da 53 yıllık Chevrolet, Türkeş'in ilk sahibi olduğu araç olarak biliniyor

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Erzurum\'da 53 yıllık Chevrolet, Türkeş\'in ilk sahibi olduğu araç olarak biliniyor
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Erzurum'da Haluk Ertek'in 2018'de aldığı 1973 model Chevrolet Caprice Classic, 53 yıldır orijinalliğini koruyor. Aracın ilk sahibinin MHP kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş olduğu biliniyor; Ertek satmayı düşünmüyor.

Erzurum'da Haluk Ertek'in (48) sahibi olduğu 1973 model Chevrolet Caprice Classic, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş'in ilk sahibi olduğu araç olarak bilinirken, 53 yıldır orijinalliğini koruyor.

Yaklaşık 2 metre ene ve 5 metre uzunluğa sahip olan klasik araç, 1973 yılından bu yana yaklaşık 53 yıldır tüm orijinalliğini koruyor. Araçta bugüne kadar değişen hiçbir parça bulunmazken, 1973 model V8 motorlu Chevrolet Caprice Classic, direksiz ve otomatik vites özelliğiyle de dikkat çekiyor. 2018 yılında Haluk Ertek'in sahibi olduğu araç, geçmişten günümüze orijinal yapısıyla muhafaza ediliyor. Aracın ilk sahibinin Alparslan Türkeş olduğu bilgisiyle birlikte, Türkeş tarafından şahsi araç ya da makam aracı olarak kullanılıp kullanılmadığına ilişkin detaylı bilgi bulunmuyor.

Geçtiğimiz yıl dönemin Erzurum Valisi, şu anki İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de klasik araca binerek araç hakkında bilgi aldı. Çiftçi'nin araçla ilgili görüntülerinin de kayda alındığı otomobil, Erzurum'da vatandaşların ilgisini çekiyor.

"Aracımın ilk sahibi merhum Alpaslan Türkeş"

Aracı hakkında bilgi veren Haluk Ertek, "1973 model V8 motorlu, direksiz ve otomatik vites Chevrolet Caprice Classic. Bu araç benim 20 yıllık hayalimdi ve 2018 yılında nihayet hayalime kavuştum. Aracımın benim için en büyük manevi değeri ise ilk sahibinin merhum Alparslan Türkeş olması. Ben aracın 5'inci sahibiyim; Alparslan Türkeş'in şahsi aracı mı yoksa makam aracı olarak mı kullandığına dair detaylı bilgiye sahip değilim ancak ilk sahibinin o olduğunu biliyorum. Geçen sene Erzurum Valimiz, şu anki İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi de aracı kullanmış ve birlikte bir video çekmiştik" diye konuştu.

"Arabayı satmak gibi bir niyetim yok"

İnsanların aracına olan ilgisine de değinen Ertek, "Trafiğe çıktığımda fotoğraf çektirmek isteyenler, hatta düğün arabası olarak talep edenler bile oluyor. Arabayı satmak gibi bir niyetim yok. Çocuklarım da bu arabada büyüdü, nasip olursa benden onlara bir hatıra ve aile yadigarı olarak kalacak" dedi.

Kaynak: İHA
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