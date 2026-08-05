Oltu’da 54 hafız için icazet merasimi düzenlendi

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Oltu İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Hafızlık İcazet Merasimi'ne katıldı. Programda, Rahime Hatun Kız Kur'an Kursu'ndan 26, Alaettin Aslan Erkek Kur'an Kursu'ndan 28 olmak üzere toplam 54 hafız icazet belgesini aldı.

Merasimde konuşan Vali Aydın Baruş, kalplerini, zihinlerini ve ömürlerini Kur'an-ı Kerim ile süsleyen 54 genç hafızın icazet töreninde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Kur'an-ı Kerim'in 1400 yılı aşkın süredir insanlığa yol gösteren, kalpleri aydınlatan ve her çağa hitap eden ilahi bir rehber olduğunu ifade eden Baruş, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye, anlamaya ve yaşamaya yönelik ilimlerin en şerefli ilimler arasında yer aldığını belirtti.

Hafızların yalnızca Kur'an-ı Kerim'i ezberlemekle kalmadığını vurgulayan Baruş, bu gençlerin milletin asırlardır yaşattığı ahlak ve irfan geleneğinin yeni temsilcileri olduğunu kaydetti. İcazet alan 54 hafızı tebrik eden Baruş, gençlerin hem kendi gelecekleri hem de Erzurum ve Oltu için hayırlı hizmetlere vesile olacaklarına inandığını dile getirdi.

Hafızlığın bir varış noktası değil, ömür boyu taşınacak kutsal bir sorumluluğun başlangıcı olduğunu ifade eden Baruş, genç hafızlardan Kur'an ahlakını hayatlarının her alanına yansıtmalarını, ilim, irfan ve erdem sahibi bireyler olarak vatana, millete ve insanlığa faydalı olmalarını beklediklerini söyledi.

Vali Baruş, hafızların yetişmesinde anne ve babaların fedakarlıkları ile Kur'an kursu öğreticilerinin sabır ve özverisinin büyük pay sahibi olduğunu belirterek, aileleri, öğreticileri, Kur'an kurslarının yöneticilerini ve din görevlilerini tebrik etti. Programa katkı sunan Oltu Kaymakamlığı, Oltu Belediyesi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Baruş, Kur'an sevgisinin gönüllerden eksik olmaması ve Kur'an'ı anlayan, yaşayan nesillerin yetişmesi temennisinde bulundu.

Program, Reisul Kurra Vekili Salih Akyüz'ün duasının ardından hafızlara icazet belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Programa Vali Baruş'un yanı sıra Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Erzurum İl Müftüsü Yaşar Çapçı, kurum müdürleri, STK ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı