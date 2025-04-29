Erzurum'da 60+ Tazelenme Üniversitesi Kuruluyor - Son Dakika
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Erzurum'da 60+ Tazelenme Üniversitesi Kuruluyor

Erzurum\'da 60+ Tazelenme Üniversitesi Kuruluyor

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve ETÜ arasında imzalanan protokol ile 60 yaş üzeri bireylere eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler sunulacak. Program, yaşlı bireylerin sosyal hayatta daha aktif olmalarını hedefliyor.

29.04.2025 14:03  Güncelleme: 14:06
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Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) arasında 60 yaş ve üzeri bireylere yönelik eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla "60+ Tazelenme Üniversitesi" programının oluşturulmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Erzurum'daki 60 yaş ve üzeri bireylerin yaşam boyu öğrenme süreçlerine aktif katılımı teşvik etmek ve sosyal hayatta daha güçlü bir şekilde yer almalarını sağlamak amacıyla imzalanan protokolün imza törenine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında; Erzurum Valiliği programın kamu kurumlarıyla koordinasyonunu sağlayacak, finansal destek kaynaklarına yönelik rehberlik edecek ve yaşlı bireylerin programa katılımını teşvik edecek. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ise katılımcılara ulaşım, sosyal tesis kullanımı ve lojistik destek sağlayarak belediyeye ait tesisleri eğitime uygun hale getirecek. Ayrıca eğitim ve sosyal etkinliklerin tanıtımını yapacak ve bünyesindeki eğitmenlerle programı destekleyecek. ETÜ ise akademik içeriklerin hazırlanması, ders ve seminerlerin düzenlenmesi, eğitim materyallerinin geliştirilmesi ve üniversite olanaklarının tahsis edilmesinden sorumlu olacak. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da 60+ Tazelenme Üniversitesi Kuruluyor - Son Dakika

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