Erzurum'da 65 Çocuk Koruyucu Aile Hizmetinden Faydalandı - Son Dakika
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Erzurum'da 65 Çocuk Koruyucu Aile Hizmetinden Faydalandı

Erzurum\'da 65 Çocuk Koruyucu Aile Hizmetinden Faydalandı

2024'te Erzurum'da 65 çocuk Koruyucu Aile Hizmet Modeli ile desteklenirken, toplam 133 milyon TL ödendi.

06.03.2025 09:17
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Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün 2024 yılı hizmetleri çerçevesinde 65 çocuk Koruyucu Aile Hizmet Modelinden yararlandı.

Erzurum'da çocuk hizmetlerini yürüten kuruluşlardan ; Nenehatun Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nün 100, Atatürk Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nün 50 ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü 66 kişilik kapasitesi bulunuyor. 40 kapasiteli Erzurum Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü olmak üzere Erzurum'da Toplam 256 kapasite ile hizmet veriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı toplamda 21 kreş 2 bin 196 kapasite ve bin 18 fiili hizmet alan ile hizmet veriyor.

Koruyucu Aile Hizmet Modeli kapsamında 2024 Yılı içerisinde toplamda 65 çocuk Koruyucu Aile Hizmet Modelinden faydalandırıldı. Bu hizmet kapsamında toplam 7 milyon 402 bin 928 TL ödeme yapıldı. 2024 Yılı içerisinde 3 çocuk Evlat Edindirme Hizmetinden faydalandırıldı. Yine 2024 yılı içerisinde Doğum Yardımı Hizmeti kapsamında 5 bin 454 kişiye 2 milyon 547 bin 481 TL ödeme yapıldı. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti kapsamında 2024 Yılında Toplam 133 milyon 113 bin 733 TL ödeme yapıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da 65 Çocuk Koruyucu Aile Hizmetinden Faydalandı - Son Dakika

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