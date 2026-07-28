Sosyal Güvenlik Kurumu'nun son verilerine göre; Erzurum'da aktif sigortalı sayısı 184 bin 311 oldu.

SGK'ya prim ödeyen çalışanları kapsayan 4A grubu kapsamında Erzurum'da aktif sigortalı sayısı 119 bin 505 adet. 4A aynı zamanda bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışma durumu olan bireylerin çalışma alanını ifade ediyor. Erzurum'da 4B sistemi eski adıyla Bağ-Kur aktif sigortalı sayısı ise 22 bin 249 adet olarak kayıtlara geçti. Emekli Sandığı, SGK'ya dahil olduktan sonra 4C adını aldı. 4C sistemi yani devlet memuru olarak hizmet eden kadrolu çalışanları kapsayan grupta ise 42 bin 557 kişi var. 4B Tarım ve hayvancılıkta ülkemizin önemli bir potansiyeline ve de varlığına sahip olan Erzurum tarım sigortası kapsamında 8 bin 163 kişi var.

SGK verilerine göre; Erzurum'da 764 muhtar aktif sigortalı görünürken, stajyer ve kursiyerler kapsamında 19 bin 22 ve 3 bin 339 çırak bulunuyor.

Erzurum'da toplam 11 bin 948 kayıtlı işyeri bulunuyor. Bunlardan 897 kamuya ait. Erzurum'da özel işyeri 10 bin 767 olarak açıklandı.