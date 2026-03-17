Erzurum'da Anne Eli İftar Buluşması - Son Dakika
Erzurum'da Anne Eli İftar Buluşması

Erzurum\'da Anne Eli İftar Buluşması
17.03.2026 13:39
Yetim çocuklar ve ailelerin bir araya geldiği iftar programında dayanışma ve sevgi paylaşıldı.

Erzurum Kızılay Kadın Kolları tarafından düzenlenen Anne Eli İftar Buluşmaları programında, yetim çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Ramazan ayının birlik ve paylaşma ruhunu yansıtan programda çocuklar için yüz boyama etkinliği düzenlenirken, bayram öncesi çeşitli hediyeler de takdim edildi. Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen program, hem çocukların yüzünü güldürdü hem de gönüllere dokundu.

"Yetimler bizim emanetimizdir"

Programda konuşan Kızılay Kadın Kolları Başkanı Esra Kaplan, yetim çocuklara sahip çıkmanın toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Bugün burada sadece bir iftar sofrasını paylaşmadık; aynı zamanda sevgimizi, şefkatimizi ve dayanışmamızı paylaştık. Yetimlerimiz bizlere emanettir. Onların yüzündeki bir tebessüm, bizim için en büyük mutluluktur. Kızılay Kadın Kolları olarak her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz."

"Dayanışma kültürümüzün en güzel örneği"

Türk Kızılay Erzurum Şube Başkanı Hüseyin Bekmez ise konuşmasında Ramazan ayının manevi atmosferine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Ramazan ayı, paylaşmanın ve yardımlaşmanın en yoğun yaşandığı zaman dilimidir. Bugün burada kurulan bu gönül sofrası, milletimizin köklü dayanışma kültürünün en güzel örneklerinden biridir. Çocuklarımızın mutluluğu her şeyden kıymetlidir. Türk Kızılay olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz."

Program, çocukların neşeli anları ve hatıra fotoğrafları ile sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da Anne Eli İftar Buluşması - Son Dakika

SON DAKİKA: Erzurum'da Anne Eli İftar Buluşması - Son Dakika
