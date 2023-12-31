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Erzurum'da Apartmandan Düşen Şahıs Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Erzurum'da Apartmandan Düşen Şahıs Ağır Yaralandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan bir apartmanın 4. katından düşen bir kadın ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Erzurum\'da Apartmandan Düşen Şahıs Ağır Yaralandı
31.12.2023 - 15:57,  Güncelleme: 15:58
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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan bir apartmanın 4. katından düşen şahıs ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadının hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. B. Özdemir (26), Kurtuluş Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 4. katında bulunan annesinin oturduğu evin penceresinden düştü. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme ve soruşturmasını devam ettiriyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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