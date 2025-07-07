Erzurum\'da Aşure İkramı

Erzurum'da Kızılay, Muharrem Ayı vesilesiyle Havuzbaşı Kent Meydanı'nda vatandaşlara aşure dağıttı.

TürK Kızılay İl Başkanı Hüseyin Bekmez'in de katılımıyla, Türk Kızılay Palandöken Şubesi, Palandöken Şubesi Kadın Birimi ve Palandöken Şubesi Genç Kızılay Ekibi hep birlikte aşure dağıtımı yaptılar.

Türk Kızılay Palandöken Şubesi Başkanı Muhammed İkbal Çiçek, " Yönetimimiz ve gönüllülerimizle beraber Muharrem ayı olması dolayısı ile şehir merkezimizde 2 noktada 2 bin kişilik aşure dağıtımı yaptık. Birlik ve beraberliğimizin önemli göstergelerinden birisi olan bu günlerde vatandaşlarımızla buluşmak bizler için kıymetliydi" dedi. - ERZURUM