Erzurum'da Baharın İlk Habercisi: Sıcaklıklar Yükseliyor - Son Dakika
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Erzurum'da Baharın İlk Habercisi: Sıcaklıklar Yükseliyor

Erzurum\'da Baharın İlk Habercisi: Sıcaklıklar Yükseliyor

Erzurum'da bahar mevsimi yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Meteoroloji raporlarına göre önümüzdeki hafta sıcaklıklar eksi derecelerden 25 dereceye kadar çıkacak. Erzurum çevresinde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağmur görülecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi de yaşanacak. Vatandaşlar ve yetkililer çığ tehlikesine karşı dikkatli olmalı.

29.03.2024 13:31
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Erzurum'da bahar yavaş yavaş yüzünü gösteriyor, sıcaklıklar önümüzdeki hafta eksilerden 25 dereceye kadar çıkacak.

Meteorolojinin 5 günlük hava tahmin raporlarında Erzurum çevresi için parçalı bulutlu bir hava olacağı ifade edildi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: bölge genelinde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Erzincan ve Bayburt çevreleri ile Erzurum'un batısının aralıklı sağanak yağmurlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesinin görülecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek, rüzgar: güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Erzurum'da Baharın İlk Habercisi: Sıcaklıklar Yükseliyor - Son Dakika
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