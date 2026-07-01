Erzurum\'da 2026 yılı bedelli 6\'ncı dönem erleri ant içti

Erzurum'da 109'uncu Topçu Alay Komutanlığında düzenlenen 2026 Yılı Bedelli 6'ncı Dönem Erlerin Ant İçme Töreni'ne il protokolü ve aileler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, bedelli erler silah arkadaşlarıyla birlikte askerlik yemini etti. Ailelerin de gurur ve heyecanla takip ettiği törende, yemin merasiminin ardından tören geçişi gerçekleştirildi.

Vali Aydın Baruş, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız ile Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen, eğitim süresince üstün başarı gösteren erlere başarı belgelerini takdim etti. - ERZURUM