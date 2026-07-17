Erzurum'da Biyoekonomi Pilot Tesisi Projesi - Son Dakika
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Erzurum'da Biyoekonomi Pilot Tesisi Projesi

Erzurum\'da Biyoekonomi Pilot Tesisi Projesi
17.07.2026 18:06
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KUDAKA, Erzurum'da tıbbi bitkiler için biyoekonomi pilot tesisi fizibilitesi desteği sağladı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen 2026 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan, Erzurum Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Kooperatifi (İşletme Kooperatifi) tarafından yürütülecek "Erzurum Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Biyoekonomi Pilot Tesisi Fizibilitesi" projesinin destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı hizmet binasında gerçekleştirilen imza törenine, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Erzurum Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeleri Ergün Engin ve Erhan Çiftgül katıldı.

Proje kapsamında hazırlanacak fizibilite çalışmasıyla, Erzurum'un zengin tıbbi ve aromatik bitki biyoçeşitliliğinin katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesine yönelik önemli bir yatırımın altyapısı oluşturulacak. Bu doğrultuda, yenilenebilir doğal kaynak ve biyokütle değer zincirini esas alan, yıllık 100 bin ton işleme kapasitesine sahip pilot bir biyoekonomi tesisinin teknik, ekonomik ve mali fizibilitesi ortaya konulacak.

Çalışma kapsamında; süperkritik CO ekstraksiyon teknolojisi başta olmak üzere Ar-Ge odaklı üretim süreçleri, yeşil ve dijital dönüşüm uygulamaları, dijital izlenebilirlik sistemleri ile Endüstri 4.0 entegrasyonunun tesise uyarlanabilirliği değerlendirilecek. Böylece tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilecek yüksek katma değerli ürünlerin üretim potansiyeli analiz edilerek yatırım yol haritası oluşturulacak.

Fizibilite çalışmasıyla ayrıca Erzurum'da doğal olarak yetişen kuşburnu, ışkın, yabani kekik ve meyan kökü başta olmak üzere 15 stratejik tıbbi ve aromatik bitkinin üretici envanteri hazırlanacak. Kooperatif modeliyle sürdürülebilir bir hammadde tedarik zinciri oluşturulması hedeflenirken, üretilecek ürünlerin Avrupa Birliği, Orta Doğu ve Uzak Doğu pazarlarına yönelik ihracat stratejileri de fizibilite raporunda detaylı şekilde ortaya konulacak.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Erzurum'un sahip olduğu biyolojik zenginliğin ekonomik değere dönüştürülmesine, kırsal kalkınmanın desteklenmesine, yerel üreticilerin gelir düzeyinin artırılmasına ve bölgenin biyoekonomi alanındaki rekabet gücünün güçlendirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor. Ayrıca yeşil dönüşüm, sürdürülebilir üretim ve yüksek katma değerli sanayi yatırımlarına yönelik yeni girişimlerin önünün açılması bekleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Biyoekonomi Pilot Tesisi Projesi - Son Dakika

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