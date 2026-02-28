Erzurum'da Çift Başlı Buzağı Doğdu - Son Dakika
Erzurum'da Çift Başlı Buzağı Doğdu

Erzurum\'da Çift Başlı Buzağı Doğdu
28.02.2026 09:18
Şenkaya'da çift başlı buzağı dünyaya geldi, sahibi sağlıklı olduğunu belirtti.

Erzurum'un Şenkaya'ya ilçesine bağlı Beşpınarlar Mahallesinde çift başlı buzağı dünyaya geldi.

Beşpınarlar Mahallesinde hayvancılık yapan Korkmaz Hocaoğlu, ineği doğum yaparken iki başlı olduğunu fark etti. Kendisinin bu doğum yaptıramayacağını anlayan Korkmaz Hocaoğlu veterinere müracaat etti ve sezaryenle doğumu yaptırıldı. Doğumla birlikte çok nadir bir olaya şahit olundu. Çift başlı buzağı dünyaya geldi.

Korkmaz Hocaoğlu'nun ilk defa böyle bir şeye şahit olduğunu ifade ederken, "Danamız ve onu dünyaya getiren ineğimiz oldukça sağlıklı. Hayatımızda ilk kez karşılaştığımız bir durum. Ona en iyi şekilde bakarak büyüteceğiz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şenkaya, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Sizin düşünceleriniz neler ?
