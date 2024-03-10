Erzurum'da Çocuk Evleri Sitesinde Korunma ve Bakım altında kalan çocukların yaptığı el sanatları ve butik pasta ürünlerin sergilendi, konser etkinliği düzenlendi.
Devletin bakım ve korumasındaki çocuklar, konser verdi, tasarladıkları el sanatları ve butik pasta ürünlerini sundu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Nenehatun Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Vali Mustafa Çiftçi ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile davetliler katıldı.
Vali Mustafa Çiftçi, İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesinde devletimn koruması altında bulunan çocuklar tarafından gerçekleştirilen el sanatları ve butik pasta ürünleri sergisi ile konser etkinliğine katıldı. Çocukların iyi şartlarda yetişmesi için büyük bir özveri ile çalışan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün verimli projelerinin devamını dileyen Vali Çiftçi, "Bir çocuğun en büyük ihtiyacı; sevgi ve anlayıştır. Sevgiye muhtaç çocukların herhangi bir yöntemle dikkati kendi üzerlerine çekmek için nasıl çaba harcadıklarına şahit olmuşuzdur. Çocuklarımızın bu ihtiyaçlarının ne derece büyük olduğunu gözlemlediğimiz bu davranışların aslında bize öğrettiği bir husus vardır. Sevgi açlığı, ruhlarda telafisi mümkün olmayan yaralar açacak derecede acıklıdır. " ifadelerini kullandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut da koruma altındaki çocuklara hayatın her alanında yanlarında olarak destek çıkacaklarını vurgulayarak "Çocuklarımız Türkiye'nin geleceğidir. Güçlü birey oluşturmadan güçlü toplumların oluşmasının mümkün olmadığını hepimiz bilmekteyiz. Bu sebeple toplumumuzun önemli parçasını oluşturan ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güçlü, kendi kendine yetebilen, üretken ve yarınlara emin adımlarla yürüyebilen birer birey olabilmeleri hepimizin ortak arzusudur." şeklinde konuştu.
Konuşma ve konserin ardından davetliler sergiyi gezdi. - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › Erzurum'da Çocuk Evleri Sitesinde Korunma ve Bakım Altında Kalan Çocukların El Sanatları ve Butik Pasta Ürünleri Sergilendi - Son Dakika
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