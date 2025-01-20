Erzurum\'da Çocuklara Unutulmaz Tiyatro Deneyimi

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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Akademisi, çocuklara yarı tatili sürprizi yaptı. Yönetmen Ferhat Raşit Kına yönetimindeki tiyatrocular, 'Mutluluklar Ülkesi' adlı oyunla çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Akademisi, Sömestr Tatilinde minik öğrencilere büyük bir jest yaptı.

Yönetmenliğini Ferhat Raşit Kına'nın yaptığı 'Mutluluklar Ülkesi' adlı müzikal al tiyatro oyunu büyük ilgi gördü. Minik çocuklar, Büyükşehir Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunla eğlenceli anlar yaşadı.

Hatice Topaloğlu, Miraç Güler, Ali Torgan, Ümmügülsüm İlkay Aslan, Hüsna Barlık, Merve Küçük, Sude Çetin, Nurhelin Körük ve Davut Tekin'den oluşan oyuncular, salonu dolduran çocuklara ve ebeveynlere unutulmaz anlar yaşattı. Oyunun sonunda öğrenciler genç tiyatrocularla fotoğraf çektirme yarışına girdi.

Mutluluklar ülkesi adlı oyunu Yazan ve Yöneten Ferhat Raşit Kına, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde 19 Ocak'ta bir seanslığına sahneledikleri oyuna gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Tiyatro Akademisi oyuncularını başarılı performanslarından dolayı tebrik eden Tiyatro Yönetmeni Ferhat Raşit Kına, "Oyunumuza büyük ilgi gösteren çocuklarımızı ve ailelerine teşekkür ediyorum. Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Akademisi olarak çocuklarımıza eğlenceli bir karne hediyesi sunduğumuz için mutluyuz" diye konuştu. - ERZURUM