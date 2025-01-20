Erzurum'da Çocuklara Unutulmaz Tiyatro Deneyimi - Son Dakika
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Erzurum'da Çocuklara Unutulmaz Tiyatro Deneyimi

Erzurum\'da Çocuklara Unutulmaz Tiyatro Deneyimi

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Akademisi, sömestr tatilinde minik öğrencilere 'Mutluluklar Ülkesi' adlı tiyatro oyunu ile eğlenceli anlar yaşattı. Yönetmen Ferhat Raşit Kına'nın yönettiği etkinlikte çocuklar, tiyatrocularla fotoğraf çektirme yarışına girdi.

20.01.2025 12:53  Güncelleme: 12:55
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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Akademisi, çocuklara yarı tatili sürprizi yaptı. Yönetmen Ferhat Raşit Kına yönetimindeki tiyatrocular, 'Mutluluklar Ülkesi' adlı oyunla çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Akademisi, Sömestr Tatilinde minik öğrencilere büyük bir jest yaptı.

Yönetmenliğini Ferhat Raşit Kına'nın yaptığı 'Mutluluklar Ülkesi' adlı müzikal al tiyatro oyunu büyük ilgi gördü. Minik çocuklar, Büyükşehir Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunla eğlenceli anlar yaşadı.

Hatice Topaloğlu, Miraç Güler, Ali Torgan, Ümmügülsüm İlkay Aslan, Hüsna Barlık, Merve Küçük, Sude Çetin, Nurhelin Körük ve Davut Tekin'den oluşan oyuncular, salonu dolduran çocuklara ve ebeveynlere unutulmaz anlar yaşattı. Oyunun sonunda öğrenciler genç tiyatrocularla fotoğraf çektirme yarışına girdi.

Mutluluklar ülkesi adlı oyunu Yazan ve Yöneten Ferhat Raşit Kına, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde 19 Ocak'ta bir seanslığına sahneledikleri oyuna gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Tiyatro Akademisi oyuncularını başarılı performanslarından dolayı tebrik eden Tiyatro Yönetmeni Ferhat Raşit Kına, "Oyunumuza büyük ilgi gösteren çocuklarımızı ve ailelerine teşekkür ediyorum. Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Akademisi olarak çocuklarımıza eğlenceli bir karne hediyesi sunduğumuz için mutluyuz" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Çocuklara Unutulmaz Tiyatro Deneyimi - Son Dakika

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