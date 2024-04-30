Erzurum\'da Coğrafi İşaretli Gıda Ürünleri Çalıştayı Düzenlendi

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Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nca " Erzurum'un Coğrafi İşaretli Gıda Ürünleri" çalıştayı düzenlendi.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen çalıştaya akademik personelin yanı sıra sektör temsilcileri katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yüksel, "Bir toplumun yeme içme alışkanlıkları ve mutfak kültürü, mutfağında beslenmesi için kullandıkları gıdalar; yaşadığı yörenin coğrafik, tarımsal ve sosyo kültürel özelliklerinin yanı sıra birçok faktörden etkilenmektedir. Bu faktörlerden coğrafya ile ilişkili olarak ülkemizde 1996 yılından beri bahsi geçmeye başlayan Coğrafi İşaretler konusu geleneksel gıdalarımızın endüstriye kazandırılması, bölgesel kalkınmada etkin bir güç olması ve markalaşma stratejilerinin oluşturulması açısından çok önem arz etmektedir. Gerek tarımsal faaliyetler gerekse hayvancılık ve hayvansal üretim alanında Doğu Anadolu Bölgesi'nde önemli bir yere sahip olan Erzurum ilimizin Coğrafi İşaretli Gıdaları bu çalıştayın konusu olmuştur. Erzurum'da bulunan ve geleneksel değerlerimiz olan gıdaların Coğrafi İşaret adı altında tescillenmesi için uğraş gösterenlerin başında Erzurum Ticaret Borsası gelmektedir. Akademik literatürle Erzurum'un coğrafi işaretli gıdalarını ve değerlerini tanıtan değerli akademisyenlerimiz de aramızda bulunmaktadır" diye konuştu.

Çalıştaya Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi'nden Öğr. Gör. Dr. Erkan Denk, Erzurum Ticaret Borsası'ndan Yük. Gıda Müh. Kübra Akyüz, Yük. Gıda Müh. Kübra Özlem Yanlıç, Gıda Teknikeri Nurseda Yılmaz, Palandöken Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Işılay Çakır davetli konuşmacı olarak katıldı. - ERZURUM