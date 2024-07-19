Erzurum'da Cuma Namazı Çıkışında İzdiham Yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum'da Cuma Namazı Çıkışında İzdiham Yaşandı

Erzurum'da Yakutiye Kaymakamlığı tarafından Lala Mustafa Paşa Camii'nde cuma namazı sonrası yapılan aşure dağıtımında izdiham yaşandı. Vali Mustafa Çiftçi ve Kaymakam Tuncay Kaldırım, vatandaşlara aşure ikram etti. Vali Çiftçi, aşurenin birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu belirterek, etkinliğin yeni hicri yıla giriş ve farkındalık oluşturma amacıyla düzenlendiğini söyledi.

19.07.2024 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da cuma namazı çıkışı yapılan aşure dağıtımında izdiham yaşandı.

Yakutiye Kaymakamlığı tarafından Lala Mustafa Paşa Camii'nde cuma namazı sonrası cami bahçesinde vatandaşlara aşure ikramı yapıldı. Vali Mustafa Çiftçi ve Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, elleriyle aşure tabaklarını doldurdu. Yoğun ilginin yaşandığı ve zaman zaman da izdihamın olduğu aşure dağıtımı sonrası konuşan Vali Çiftçi, "Aşure bizim birliğimizin ve beraberliğimizin simgesi. Bunu yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak için buradayız. Yakutiye Kaymakamlığımız kendi oluşturduğu aşevinde bin 500 kişilik aşure yaptı. Hem farkındalık olması hem de yeni hicri yıla girmemizi vesile kılarak böyle bir etkinlik planlandı" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Lala Mustafa Paşa, Yakutiye, Erzurum, Cami, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da Cuma Namazı Çıkışında İzdiham Yaşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:00 Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi İşte dakika dakika global yazılım krizi Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi! İşte dakika dakika global yazılım krizi
16:33 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze’de işgalci güç konumundadır Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır
14:08 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM’ye giden vatandaşlar eli boş döndü Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü
14:03 Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir
13:32 KADES’ten gelen ihbar Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu
16:14 Mardin’i karıştıran dolandırıcılık olayı 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular Mardin'i karıştıran dolandırıcılık olayı! 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular
15:03 İngilitere’de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi İngilitere'de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi
15:00 Icardi üzgünken onun umrumda bile değil Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı Icardi üzgünken onun umrumda bile değil! Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı
14:59 Yıldız Sarayı ziyarete açıldı Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak Yıldız Sarayı ziyarete açıldı! Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak
14:59 Gelinim Mutfakta’da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi Gelinim Mutfakta'da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi
14:18 Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti
14:12 Elon Musk, Microsoft’un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi Elon Musk, Microsoft'un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi
13:58 Mehmet Büyükekşi’den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı Mehmet Büyükekşi'den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı
13:14 İş dünyası yasta ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti İş dünyası yasta! ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 17:34:08. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da Cuma Namazı Çıkışında İzdiham Yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement