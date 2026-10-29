Erzurum’da Cumhuriyetin 103 yıl coşkusu - Son Dakika
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Erzurum’da Cumhuriyetin 103 yıl coşkusu

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Erzurum’da Cumhuriyetin 103 yıl coşkusu
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Erzurum Valisi Aydın Baruş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kabul töreninde, 9’uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile birlikte konukları karşıladı.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kabul töreninde, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile birlikte konukları karşıladı.

Törende konuşan Vali Aydın Baruş, Cumhuriyetimizin milletimizin bağımsızlık mücadelesinin ve sarsılmaz iradesinin eseri olduğunu vurgulayarak Erzurum Kongresi'nde ortaya konulan milli irade ve vatanın bölünmez bütünlüğü anlayışının Milli Mücadele'ye yön verdiğini ifade etti. Cumhuriyetimizi yaşatmanın ve daha ileriye taşımanın çalışmak, üretmek, bilime ve eğitime önem vermek, milli birlik ve beraberliğimizi korumakla mümkün olduğunu belirtti.

Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımanın ortak sorumluluğumuz olduğunu dile getiren Vali Aydın Baruş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Milli Mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anarak hemşehrilerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: İHA
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