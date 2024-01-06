Erzurum\'da dağ keçileri grup halinde görüntülendi

Erzurum'da dağ keçileri böyle görüntülendi

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde grup halinde gezen dağ keçileri görüntülendi.

Karayolu üzerinde görüntülenen dağ keçisi sürüsünün hareketli halleri ve taşların üzerindeki koşturmaları dikkat çekti. Sayıları 20'den fazla olan dağ keçisi ve yavruları yola yakın bir konumda otlandıktan sonra tepelerin ardından gözden kayboldu. Anneleri ile birlikte gezen yavru keçiler görüntü alan vatandaşlardan kaçmadıkları görüldü.