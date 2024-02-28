Erzurum'da 'Dağların Oğlu' Bülent Erkan, ikinci iglosunu yaptı - Son Dakika
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Erzurum'da 'Dağların Oğlu' Bülent Erkan, ikinci iglosunu yaptı

Erzurum\'da \'Dağların Oğlu\' Bülent Erkan, ikinci iglosunu yaptı

Erzurum'un İspir ilçesinde yaşayan ve yöre halkı tarafından 'Dağların Oğlu' olarak bilinen Bülent Erkan, elleriyle yaptığı ikinci iglo ile dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Geçtiğimiz ay yaptığı eskimoevi ile gündeme gelen Erkan, bu kez Ovit Yaylası'nda kendine has yöntemleriyle bir iglo inşa etti. Yaban hayatını seven Erkan, yaptığı şeylerden her zaman heyecan ve zevk duyduğunu belirtti.

28.02.2024 09:43  Güncelleme: 09:44
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Erzurum'un İspir ilçesinde yaşayan ve yöre halkı tarafından 'Dağların Oğlu' olarak bilinen Bülent Erkan, elleriyle yaptığı ikinci iglo ile dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

İspir ilçesi Yedigöl Mahallesi'nde ikamet eden ve 'Dağların Oğlu' olarak tanınan Bülent Erkan, kendini yıllardan beridir doğal yaşama adayan bir isim. Geçtiğimiz ay yaptığı eskimoevi ile gündeme gelen Bülent Erkan, bu kez Ovit Yaylası'nda elleriyle bir iglo yaptı. Karla kaplı Ovit Yaylası'na yürüyerek çıkan Bülent Erkan, kendine has yöntemleriyle iglosunu yaptı. Önce yapacağı iglo için yer belirleyen ve işaretleme yapan Erkan, daha sonra inşasına başladı. Kardan kütleler yapan ve bunları belirli bir düzenle üst üste koyan Bülent Erkan, zahmetli bir çalışmadan sonra iglosunu tamamladı. Yaban hayatı çok sevdiğini ve bu yüzden kendisine 'Dağların Oğlu' denildiğini belirten Erkan, yaptığı şeylerden her zaman heyecan ve zevk duyduğunu ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da 'Dağların Oğlu' Bülent Erkan, ikinci iglosunu yaptı - Son Dakika

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