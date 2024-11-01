Erzurum'da Deprem Paneli Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum'da Deprem Paneli Düzenlendi

Erzurum\'da Deprem Paneli Düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde 'Deprem Gerçeği ve Erzurum' paneli gerçekleştirildi.

01.11.2024 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde Erzurum Kalkınma Vakfı ile birlikte düzenlenen 28. Sultan Sekisi Toplantısı kapsamında "Deprem Gerçeği ve Erzurum" paneli düzenlendi.

Programın açılış konuşmalarını Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) Başkanı Eczacı Erdal Güzel yaptı.

Moderatörlüğünü Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlker Kazaz'ın yaptığı panelde

"Deprem Gerçeği ve Erzurum" başlığında Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Çağlar Özer, Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Dilek Okuyucu ve Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Melikşah Turan konuşmacı olarak katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, erzurum, Sağlık, Deprem, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da Deprem Paneli Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:49 5. kattan düşerek can veren Tuğba’nın ölümünde korkunç şüphe Profesör koca tutuklandı 5. kattan düşerek can veren Tuğba'nın ölümünde korkunç şüphe! Profesör koca tutuklandı
18:11 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti
09:52 Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı
09:46 Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye
09:34 Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış
09:19 Esenyurt’taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri Esenyurt'taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri
08:52 Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş
08:51 Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti
08:31 Esenyurt’a Belediyesi’ne kayyum sonrası MHP’li isim iki ilçeyi daha işaret etti Esenyurt'a Belediyesi'ne kayyum sonrası MHP'li isim iki ilçeyi daha işaret etti
08:30 Ali Koç’tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar Ali Koç'tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar
08:06 Esenyurt Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 20:21:51. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da Deprem Paneli Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.