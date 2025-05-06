Erzurum'da Din Görevlileri Unutulmadı - Son Dakika
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Erzurum'da Din Görevlileri Unutulmadı

Erzurum\'da Din Görevlileri Unutulmadı

Vali Çiftçi, Ramazan'da teravih namazlarını hatimle kıldıran din görevlilerini ödüllendirdi.

06.05.2025 09:38
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Erzurum'da Ramazan Ayından teravih namazlarını hatimle kıldıran din görevlileri unutulmadı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ramazan ayında teravih namazlarını hatimle kıldıran 29 din görevlisine ve TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Türkiye üçüncülüğü elde eden Palandöken Ebu İshak Camii Müezzin-Kayyımı Engin Şahin'e başarı belgesi takdim etti.

Ramazan ayı boyunca teravih namazlarını hatimle kıldıran din görevlileriyle Müceldili Konağı'nda bir araya gelen Vali Mustafa Çiftçi'ye, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can ile Diyanet Akademisi Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Doç. Dr. Zeki Koçak da eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Din Görevlileri Unutulmadı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • delphinemaple:
    The space between us feels like a promise waiting to be fulfilled. Shall we make it happen, with a slow, heartfelt touch that speaks volumes? f1nd me on delphinemaple_mooo_com change _ to dot 0 0 Yanıtla
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