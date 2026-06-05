Erzurum'da Doğurganlık Hızı Düşüyor - Son Dakika
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Erzurum'da Doğurganlık Hızı Düşüyor

Erzurum\'da Doğurganlık Hızı Düşüyor
05.06.2026 09:06
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Erzurum'da doğurganlık hızı son 8 yılda %37 azaldı, 2025'te binde 51,8'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 yılı doğum istatistikleri, Türkiye'de doğurganlık hızındaki düşüşün sürdüğünü ortaya koyarken, Erzurum'da da son 8 yılda doğurganlık hızının yaklaşık yüzde 37 oranında gerilediği belirlendi.

TÜİK verilerine göre kadınların doğurganlık dönemleri boyunca dünyaya getirmesi beklenen ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı, Türkiye genelinde 2016 yılında 2,11 çocuk seviyesindeyken 2025 yılında 1,42 çocuğa kadar düştü. Nüfusun kendini yenileyebilmesi için gerekli kabul edilen 2,10 seviyesinin altında kalan doğurganlık hızı, düşüş eğilimini sürdürdü. Türkiye genelinde 2024 yılında 1,49 olan oran, 2025 yılında 1,42 olarak kayıtlara geçti.

İllere göre değerlendirildiğinde toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 3,15 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'yı 2,53 ile Şırnak, 2,23 ile Mardin, 2,14 ile Diyarbakır ve 2,11 ile Siirt takip etti. En düşük doğurganlık hızına sahip il ise 1,09 çocuk ile Bartın olarak belirlendi.

TÜİK'in "İllere Göre Genel Doğurganlık Hızı" verilerine göre Erzurum'da 15-49 yaş grubundaki her bin kadın başına düşen canlı doğum sayısını ifade eden genel doğurganlık hızı da son yıllarda düzenli olarak geriledi.

Verilere göre Erzurum'da genel doğurganlık hızı 2016 yılında binde 81,9 seviyesinde bulunurken, 2024 yılında binde 51,8'e düştü. Böylece kentte doğurganlık hızı son sekiz yılda yaklaşık yüzde 37 oranında azaldı.

Erzurum'da doğurganlık hızındaki düşüşün yıllara yayılan bir seyir izlediği görüldü. Kentte genel doğurganlık hızı 2017 yılında binde 80,3, 2018'de binde 74,4, 2019'da binde 71,7, 2020'de binde 67,5, 2021'de binde 64,8, 2022'de binde 59,7 ve 2023'te binde 55,6 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK verileri, Erzurum'da son yıllarda doğurganlık hızındaki gerilemenin kesintisiz sürdüğünü ortaya koyarken, 2023 yılında binde 55,6 olan oran, 2024 yılında binde 51,8'e geriledi. Erzurum'daki düşüşün Türkiye genelindeki eğilimle paralellik gösterdiği görülürken, veriler kentte nüfus dinamiklerinin de hızla değiştiğini ortaya koydu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum, Ekonomi, Sağlık, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da Doğurganlık Hızı Düşüyor - Son Dakika

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