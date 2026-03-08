Erzurum\'da Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri ve Ziyaretler

Erzurum'da Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir dizi etkinlik ve ziyaret gerçekleştirildi.

Bu kapsamda; Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Ahmet Aktepe'nin eşi Işıl Aktepe'yi ziyaret etti.

Vali Baruş, vatan uğruna can veren kahramanların emanetlerinin her zaman devletin ve milletin baş tacı olduğunu belirtti. - ERZURUM