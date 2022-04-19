Erzurum'da dünya yetimler günü iftarı - Son Dakika
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Erzurum'da dünya yetimler günü iftarı

19.04.2022 19:55

Erzurum'da dünya yetimler günü iftarıERZURUM Erzurum Valisi Okay Memiş, "Her yıl devlet tarafından 500 milyon TL para ihtiyaç sahibi ailelere destek olarak veriliyor.

Erzurum'da dünya yetimler günü iftarı

ERZURUM Erzurum Valisi Okay Memiş, "Her yıl devlet tarafından 500 milyon TL para ihtiyaç sahibi ailelere destek olarak veriliyor. Devletimizin sağladığı imkanları seferber edip, ailelerimize ulaştırmaya gayret ediyoruz." dedi.

Dünya Yetimler Günü nedeniyle Erzurum'da İnsani Yardım Vakfı tarafından iftar programı düzenlendi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Vali Okay Memiş'in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Kaymakamı Önder Coşğun, Göç İdaresi İl Müdürü Haşim Özcan, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, İnsani Yardım Vakfı Erzurum İl Başkanı Ömer Onay, STK Temsilcileri, aileler ve yetimler katıldı. İftar programı öncesi İnsani Yardımlaşma Vakfı Pasinler İlahi grubu tarafından ilahiler seslendirildi. Vali Memiş, yaptığı konuşmada sosyal devlet ilkesi doğrultusunda vatandaşların emrinde olduklarını söyledi.

"Erzurum'da her yıl devlet tarafından 500 milyon TL para ihtiyaç sahibi ailelere destek olarak veriliyor." diyen Memiş, "Devletimizin sağladığı imkanları seferber edip, ailelerimize ulaştırmaya gayret ediyoruz. Tabi bu devletin asli görevi ama her zaman yetişemeyebiliyoruz. İşte bu nokta da dernekler STK'lar imdadımıza yetişiyor. Bu güzel hizmetten dolayı emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Dünya Yetimler Günü nedeniyle bir araya geldiklerini hatırlatan Memiş, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Değerli çocuklar! İnsanoğlu hayatına her zaman annesiyle babasıyla devam edemeyebiliyor. Bazılarımız bu gerçekle çok erken yaşta karşılaşıyoruz. Bazılarımız çok daha geç yaşta. Er geç Allah'ın emri üzerine her nefis ölümü tadıyor. Çocuklarımıza mümkün olduğu kadar sahip çıkabilmek en büyük amacımız. Her zaman sizlerle beraber olacağız. Allah hepinize başarılar versin hepinizin sağlığını sıhhatini korusun. Sizlerin hayırlı ve güzel bir nesil olarak yetişmenizde emeği geçen başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese, devletin bütün imkanları seferber eden bütün kamu görevlilerine herkese çok teşekkür ediyorum."

İftar programı sonrası Grup Genç tarafından katılımcılara yönelik mini bir konser verildi.

Erzurum'da dünya yetimler günü iftarı
Erzurum'da dünya yetimler günü iftarı
Erzurum'da dünya yetimler günü iftarı
Erzurum'da dünya yetimler günü iftarı

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Erzurum tahsilat oranında 2'inci sırada Erzurum tahsilat oranında 2'inci sırada Erzurum'da Dünya Yetimler Günü İftarı Erzurum'da Dünya Yetimler Günü İftarı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzurum'da dünya yetimler günü iftarı - Son Dakika


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