Erzurum'da Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika
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Erzurum'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Erzurum\'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Erzurum'da yapılan operasyonda 4 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

09.10.2024 12:07
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca düzensiz göçmenlerle ilgili yapılan operasyonda 4 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan saha ve analiz çalışmaları neticesinde; Karayazı ilçesi Mollaosman Mahallesinde 1 araç içerisinde 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalanarak gözaltına alındı. Yabancı uyruklu göçmen şahıslar işlemlerin tamamlanmasını müteakip Aşkale Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Gözaltına alınan 2 organizatör sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca ilgili mevzuatların verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edileceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika

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