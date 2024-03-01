Erzurum\'da Eğitim Gören Öğrencilere Unutulmaz Bir Gün

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Erzurum'un Güney ilçe ve köylerinde eğitim gören öğrencileri yaz kış demeden gruplar halinde Erzurum'a getiren İş insanı Ferit Kaya, çocukların hayalini gerçekleştiriyor.

Erzurum'da çocukları Palandöken Kayak Merkezi başta olmak üzere Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Kongre Binasını ve diğer tarihi yerleri gezdirip alışveriş merkezlerindeki oyun alanlarında gönüllerince eğlenmelerini sağlayan Kaya, günün sonunda öğrencilere cağ kebabı ve kadayıf dolması ikram ederek unutulmaz bir gün yaşattı.

Erzurumlu genç iş insanı Ferit Kaya, her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce öğrenciyi Erzurum'la buluşturma projesini sürdürüyor. Hafta sonları 40- 50 kişilik gruplar halinde minibüslerle Erzurum'a getirdiği öğrencilere masallardaki gibi bir gün yaşatan Kaya, bugüne kadar 4 bin öğrenciye bu imkanı sağladığını söyledi. Geleneksel hale getirdiği "Köy çocukları kış sporları ve şehirle tanışıyor" projesi bağlamında öğrencileri öğretmenleri ile Erzurum'a getiren Kaya, onlara bizzat kendisi rehberlik ediyor. Öğrencilere şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını gezdirip, kış sporlarının yapıldığı tesisleri götürüyor. Öğrencilere kışın kayak yazın da buz pateni ile kaydıran ve sinemaya götüren Kaya güzel bir yemeğin ardından gittikleri alış veriş merkezlerinin oyun parklarında saatlerce eğleniyorlar. Unutulmaz bir günün ardından ilçe ya da köylerine dönen öğrenciler Ferit ağabeylerinin boynuna sarılıp teşekkür ediyor.

Bölge insanı olarak çocukların sorunlarını ve neler istediğini çok iyi bildiğini söyleyen iş insanı Ferit Kaya, "Her çocuk gülmeyi, eğlenmeyi ve sevilmeyi hak ediyor. Onların yaşadıkları imansızlıkları çok iyi biliyorum. Birçoğu hayatı boyunca köyünden dışarı çıkmamış. Erzurum'a geleceklerini duydukları zaman sevinçten geceleri uyumuyorlarmış. Gruplar halinde Erzurum'a getirdiğim çocuklara bizzat kendim rehberlik ediyorum. Gün boyu gezdikten sonra yemek yiyip akşama kadar eğleniyoruz" diye konuştu. - ERZURUM