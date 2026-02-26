Erzurum'da Eğitime 1 Gün Ara - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da Eğitime 1 Gün Ara

26.02.2026 23:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da yoğun kar ve soğuk hava nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kamuda idari izin verildi.

(ERZURUM) - Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukların etkisi altındaki Erzurum'da eğitime 1 gün daha ara verildi.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı, soğuk hava, don ve buzlanma riski ile devam eden karla mücadele çalışmaları nedeniyle 27 Şubat 2026 Cuma günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde bulunan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime 1 (bir) gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Valilik açıklamasında ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de aynı tarihte 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı bildirildi. Merkez dışındaki ilçelerde eğitime ilişkin kararların, hava şartlarına göre ilgili kaymakamlıklar tarafından alınacağı belirtildi.

Yetkililer, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları uyarısında bulunuldu. Erzurum'da soğuk hava dalgasının etkisini sürdürmesi beklenirken, gelişmelere ilişkin resmi duyuruların takip edilmesi istendi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da Eğitime 1 Gün Ara - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İflasıyla sarsan Türkiye’nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme İflasıyla sarsan Türkiye'nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme
Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif
İstanbul’da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Bu ülkeye gidecekler dikkat Sizi de paket edip geri gönderebilirler Bu ülkeye gidecekler dikkat! Sizi de paket edip geri gönderebilirler
ABD ile İran arasındaki 3. tur müzakereler Cenevre’de başladı ABD ile İran arasındaki 3. tur müzakereler Cenevre'de başladı
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

23:42
3-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında Fiorentina’yı salladılar ama yıkamadılar
3-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında Fiorentina'yı salladılar ama yıkamadılar
23:19
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı
22:31
Ukrayna, Rus İHA’sını böyle vurdu
Ukrayna, Rus İHA'sını böyle vurdu
21:54
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana’da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
21:51
Canlı anlatım: Maçta üçüncü gol geldi
Canlı anlatım: Maçta üçüncü gol geldi
21:31
Deprem uzmanından Kahramanmaraş’taki depreme ilişkin ilk yorum 6 Şubat detayı dikkat çekti
Deprem uzmanından Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin ilk yorum! 6 Şubat detayı dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 00:47:09. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da Eğitime 1 Gün Ara - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.