Erzurum'da Ejder Deresi Kumları Şifa Dağıtıyor - Son Dakika
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Erzurum'da Ejder Deresi Kumları Şifa Dağıtıyor

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Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan Ejder deresinin kumları, vatandaşlar tarafından hastalıklardan kurtulmak için kullanılıyor. Oltulular, kum banyosunun kış hastalıklarından koruduğunu iddia ediyorlar. Kum banyosunun mineral, demir ve magnezit açısından zengin olduğu ve çeşitli hastalıklara tedavi edici etkisi olduğu belirtiliyor. Ancak iltihaplı romatizma, kalp rahatsızlığı ve yüksek tansiyon hastalarına kum banyosu önerilmiyor.

24.08.2024 10:30
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Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan Ejder deresinin kumları şifa dağıtıyor. Vatandaşlar hastalıklarından kurtulmak için kum banyosu yapıyorlar.

Oltu ilçesine bağlı Ejder deresinin kumlarını değerlendiren Oltulular, yıl da 3-4 kez bu kuma girmenin kış hastalıklarından koruduğunu öne sürüyorlar.

Oltulu Dr. İbrahim Hakkı Ekinci, hastalarına 4-5 seans kumda banyo yapmalarını tavsiye ediyor. Özellikle mineral, demir ve magnezit açısından çok zengin olan kumların çeşitli hastalıkları tedavi edici düzenleyici etkisinin yanı sıra sağlığa da çok ciddi katkıları var. Öte yandan, kum banyosu iltihaplı romatizma, kalp rahatsızlığı, yüksek tansiyon hastalarına tavsiye edilmiyor.

Takiben 10 yıldır düzenli olarak kum banyosu yaptığını belirten Oltulu Pratisyen Doktor, aynı zamanda (fito terapist) İbrahim Hakkı Ekinci, "Kum banyosunun mevsimi oluyor özellikle kumun sıcak olması gerekiyor. Erzurum'da özellikle Ağustos ayı sıcak oluyor. Kum banyosu vücuda destek de oluyor. Tedavi edici de olabiliyor. Bazı riskli hastalara tavsiye etmiyorum. Örneğin iltihaplı romatizmalarda, kalp rahatsızlığı olanlara, yüksek tansiyon hastalarına tavsiye etmiyorum, Eklem kireçlenmelerinde müthiş tedavisi var. Yani vücudu yeniliyor her sezon üç dört kez kum banyosu yapıyorum. Bu sene belki daha fazla yapabilirim. Geçtiğimiz yıllarda kum banyosunu bazı hastalarıma ve yakın çevreme de yaptırıyordum. Bir sezonda yüz kişi civarında oluyordu bu sene sanırım beş yüz civarında olacak gibi. Şu anki kum yaptığımız yer özel bir yatak. Özellikle volkanik dağ olan Kırdağ'ın eteğindeki Söğütlü dere. Buradaki kumlara mıknatısı tuttuk mu müthiş derecede metal toplanıyor, demir toplanıyor. O yüzden bu dereyi öneriyorum kum banyosu için yani sağlık sorunlarına çözüm arayan herkese öneriyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Erzurum\'da Ejder Deresi Kumları Şifa Dağıtıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Ejder Deresi Kumları Şifa Dağıtıyor - Son Dakika

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