Erzurum'da Engelliler Haftası etkinlikleri - Son Dakika
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Erzurum'da Engelliler Haftası etkinlikleri

12.05.2022 16:28
Erzurum'da Engelliler Haftası etkinlikleri

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (ASH) koordinatörlüğünde Palandöken ve Güzide Özel Bakım Merkezleriyle ortaklaşa engelliler haftası etkinliği düzenlendi.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (ASH) koordinatörlüğünde Palandöken ve Güzide Özel Bakım Merkezleriyle ortaklaşa engelliler haftası etkinliği düzenlendi.

ASH İl Müdürü Cemil İlbaş, bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, bu gibi etkinliklerin farkındalık oluşturduğunu belirterek, engellilere yönelik spor müsabakalarının ve sanatsal etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.

Özel bakım merkezleriyle düzenledikleri etkinlikle bir çok engellinin bir araya gelerek sosyalleşme imkanı bulduğunu belirten İlbaş, "Engelliler konusunda farkındalığın artması için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Engellilerimiz bu gibi etkinliklerde hünerlerini sergileme imkanı buluyor. Engellilerimize, tiyatro, müzik ve sportif alanlarda eğitimler veriyoruz. Bu konuda ayrıca el sanatları kursları açarak engellilerin yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu özel insanlarımız bizler için çok özel. Erzurum'da evde bakım hizmetinden 6 bin 636 aile yararlanıyor, bu ailelerimize aylık 2bin 335 TL ödeniyor. Aylık evde bakım ücreti bilançosu 16 milyon TL civarında. Amacımız engellilerimizin yaşam standartlarını yükseltmek. Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyor, Engelliler Haftasının farkındalıklara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından yemek yarışması ve müzik eğlence programı düzenlendi. Engelliler tarafından düzenlenen el sanatları sergisi beğeni topladı. Etkinlikte engelliler doyasıya eğlenme fırsatı bulurken, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlik sonunda ASH İl Müdürü İlbaş, Palandöken Özel Bakım Merkezi Yöneticisi Emrullah Demir'e, Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe'de Güzide Özel Bakım Merkezi Yöneticisi Emine Kahveci'ye plaket takdim etti. - ERZURUM

Erzurum'da Engelliler Haftası etkinlikleri
Erzurum'da Engelliler Haftası etkinlikleri
Erzurum'da Engelliler Haftası etkinlikleri
Erzurum'da Engelliler Haftası etkinlikleri

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Engelliler Haftası, Erzurum, Müzik, Düğün, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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