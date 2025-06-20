Erzurum\'da Engelsiz Yaz Okulu Başlıyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Engelsiz Yaz Okulu, 1 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında özel gereksinimli bireyler için başlıyor.

Yaz kampı kapsamında müzik ve bağlama, el sanatları, okuma-yazma, işaret dili, Kur'an-ı Kerim, spor, resim ve aşçılık gibi birçok alanda kurslar düzenlenecek. Ayrıca bireysel eğitim odaları, spor ve etkinlik salonları ile psikolojik danışmanlık ve aile temalı eğitimler de programda yer alacak.

Son başvuru tarihi 30 Haziran olan programa katılmak isteyen aileler, Olimpiyat Parkı içerisinde yer alan Aile ve Engelli Koordinasyon Merkezinden kayıtlarını yaptırabilirler. - ERZURUM