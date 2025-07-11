Erzurum'da Şükrü Paşa Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Feyzullah Saraç Cami ibadete açıldı.
Cuma namazı öncesi düzenlenen açılış törenine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ve hayırsever aile mensupları katıldı.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Şehrimizin semalarını Ezan-ı Muhammedi ile yankılandıran camilerimizin sayılarını artırmaya devam ediyoruz. Camiler; İslam'ın öğretilip yaşatıldığı Beytullah'ın birer şubeleridir. Camilerimiz mukaddes mekanlarımızdır. Kıymetli hemşehrilerimizle birlikte Feyzullah Saraç Camii'mizin açılışını gerçekleştirdik. Rabbim burada yapılacak ibadetleri kabul etsin, mahallemize bereket ihsan etsin" dedi. - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › Erzurum'da Feyzullah Saraç Camii İbadete Açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?