Erzurum\'da Gazetecilik Başarı Ödülleri Yarışması Başlıyor

Erzurum Gazeteciler Cemiyeti, yerel basının gelişimine katkı sağlamak, gazetecilik mesleğini onurlandırmak ve toplumsal sorumluluk bilinciyle üretilen nitelikli haber içeriklerini teşvik etmek amacıyla, bu yıl ilk kez "Gazetecilik Başarı Ödülleri Yarışması" düzenleyecek.

Yalnızca haberin içeriğini değil, anlatım biçiminin, sunum estetiğinin, etik duyarlılığının ve toplumsal etkisinin birlikte değerlendirileceği genel, bölgesel, tematik ve özel düzlemde 17 kategoriyi içeren yarışma kapsamında; Yılın Haberi, Röportaj/Söyleşi, Spor Haberciliği, Yerel Habercilik Başarı Ödülü gibi geleneksel gazetecilik alanlarının yanı sıra; Dijital Gazetecilik/ Yeni Medya Ödülü, Çevre ve İklim Haberciliği, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Haberciliği ve Toplumsal Bellek ile Tarihsel Anlatı Ödülü gibi çağdaş ve yenilikçi kategoriler de yer alacak. Ayrıca gazetecilikte görsel gücün önemine dikkat çeken Fotoğraf, Görsel Anlatım ve Estetik Habercilik Ödülü, mesleğe adım atan isimlerin teşvik edilmesini amaçlayan Genç Gazeteci Teşvik Ödülü, gazetecilikte etik duruşu önceleyen Etik ve Meslek İlkelerine Uygunluk Ödülü ile uzun yıllara dayanan emeği vefa ile anmayı amaçlayan Yaşam Boyu Onur Ödülü gibi kategorilerle de başvuru sahiplerinin çalışmaları değerlendirilecek.

Kimler katılabilecek

Yarışma, Erzurum merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren medya mensuplarının yanı sıra, iletişim fakültesi öğrencileri, kamu kurumlarının basın birimleri çalışanları ve kurumsal düzeyde gazetecilikle bağlantılı olan dijital içerik üreticilerine açık olacak. Bireysel veya kurumsal düzeyde yapılabilecek başvuruların değerlendirme süreci, alanında uzman, bağımsız ve deneyimli jüri üyelerinden oluşan kurul tarafından titizlikle ve çoklu aşamalarla yürütülecek. Bir kişi en fazla iki dalda yarışmaya katılabilecektir.

Başvurular için son tarih 31 mayıs

Gazetecilik Başarı Ödülleri için başvurular, 05 Mayıs 2025 tarihinde başlayıp 31 Mayıs 2025 Cumartesi gününe kadar e-posta ya da posta yoluyla kabul edilecek. Başvuruların ardından, 1 Haziran - 23 Temmuz 2025 tarihleri arasında jüri tarafından çok yönlü kriterler doğrultusunda değerlendirilecek eserlerin sonuçları, 24 Temmuz 2025'te kamuoyuyla paylaşılacak.

2023-2024 arası yayımlanmış içerikler kabul edilecek

2023-2024 Gazetecilik Başarı Ödülleri yarışmasına, 1 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında yayımlanmış içeriklerle başvuru yapılabilecek. Bu kapsamda; basılı gazete, dergi, televizyon, radyo, internet haber siteleri, sosyal medya platformları ve dijital yayın organlarında yayımlanmış haber, röportaj, söyleşi, görsel haber, infografik, podcast, video içerik, yorum analiz makalaleri gibi gazetecilik ürünleri değerlendirmeye alınacak. Başvuruda bulunacak adayların, çalışmanın yayımlandığı mecrayı ve tarihi açıkça belgeleyen yayın künyesi, bağlantı adresi veya ekran görüntüsü gibi doğrulayıcı belgeleri başvuru dosyasına eklemeleri gerekecek. Yarışmada, yalnızca kamuoyuna sunulmuş ve yayımlanmış içerikler kabul edilecek, taslak ya da yayımlanmamış çalışmalara ilişkin başvurular geçerli sayılmayacak.

Gazetecilik yapma iradesini onurlandıracağız

Yarışmayla topluma karşı sorumluluk taşıyan, etik ilkelerle uyumlu ve kamu yararı odaklı gazetecilik örneklerini görünür kılmayı amaçladıklarını belirten Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Musa Çakır "Bugünün başarılarını yanında mesleğin belleğini ve geleceğini de sahiplenmeyi hedefliyoruz. Yalnızca başarıyı değil; mesleki sorumluluğu, halkı doğru bilgilendirme ilkesine bağlılığı ve yerelden evrensele gazetecilik yapma iradesini onurlandırmak için bu yarışmayı planladık. Bu amaçla Erzurum'dan yükselen güçlü haber sesini takdir etmek ve daha da görünür kılmak istiyoruz." dedi.

Yarışma takvimi, başvuru koşulları ve kategori detaylarına Erzurum Gazeteciler Cemiyeti'nin sosyal medya hesapları üzerinden erişilebileceğini ifade eden Çakır, bu yıl ilk kez gerçekleştirecekleri yarışmanın, bundan sonraki yıllarda geliştirilecek yapısıyla geleneksel hale getireceklerini söyleyerek Türkiye genelinde örnek teşkil eden bir gazetecilik platformuna dönüşmesi yönünde çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. - ERZURUM