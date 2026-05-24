Erzurum'da Gazze İçin 132. Hafta Sessiz Yürüyüş
Erzurum'da Gazze İçin 132. Hafta Sessiz Yürüyüş

Erzurum\'da Gazze İçin 132. Hafta Sessiz Yürüyüş
24.05.2026 09:21
Erzurum'da hekimler, sağlık çalışanları ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüşün 132'nci haftasında bir araya geldi. Lalapaşa Camii'nden Yakutiye Medresesi'ne yürüyen grup adına konuşan Prof. Dr. Naci Ceviz, Siyonist rejimin soykırımına karşı Filistin hakkında düşünmeyi ve konuşmayı sürdürme çağrısı yaptı.

Lalapaşa Camii önünde toplanan grup, ellerinde Filistin bayrakları ve çeşitli pankartlarla Yakutiye Medresesi önüne kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe sağlık çalışanlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı.

"Filistin hakkında düşünmeyi ve konuşmayı bırakmayın"

Program kapsamında grup adına açıklamalarda bulunan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Ceviz, Gazze'de yaşanan saldırılara dikkat çekerek, "Selam olsun muhteşem Gazze halkına. Haftalardır bu meydanda tek bir çağrıyı yineliyoruz: 'Filistin hakkında düşünmeyi ve konuşmayı bırakmayın!' Selam olsun 120 haftadan fazladır bu meydana toplanıp Filistin'i, Gazze'yi konuşmaya devam edenlere. Siyonist İsrail rejimi sözde ateşkese rağmen Gazze'de soykırıma devam ediyor. Gün geçmiyor ki yeni saldırı haberleri gelmesin, yeni şehitler gözyaşlarına sebep olmasın. Buna rağmen Gazze halkının vakur duruşu devam ediyor. Allah'a olan teslimiyetlerini kaybetmeden, bu dünyanın geçici olduğunun, gerçek nimetlerin Rabbimizin katında bulunduğunun farkında olarak yaşamaya ve mücadeleye devam ediyorlar" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum, Yerel, Son Dakika

