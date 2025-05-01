Erzurum'da Geleneksel Sıfır Atık Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Erzurum'da Geleneksel Sıfır Atık Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Erzurum\'da Geleneksel Sıfır Atık Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sıfır atık yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Öğrencilerin atıkların geri dönüşümü konusundaki yaratıcı projeleri sergilendi. İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar, gençlerin çevre bilincinin önemini vurguladı.

01.05.2025 13:25  Güncelleme: 13:27
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen sıfır atık yarışmasında dereceye giren öğrenciler, ödüllerini İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve yerel yöneticilerin elinden aldı.

Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında, çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüme dikkat çekmek için düzenlenen sıfır atık yarışmasında öğrenciler, atıkların dönüştürülmesi konusunda fikirlerini ve çalışmalarını sergiledi. Atıklardan dönüştürülen eşyalar ve geliştirilmiş inovatif fikirler, yarışmada dereceye değer görüldü. Erzurum Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan İklim Değişikliği Başkanı Hasar, geleceğimiz olan gençlerin ve çocukların iklim ve çevre bilinciyle yetişmesinin önemine dikkat çekerek, geleneksel hale gelmiş bu yarışmanın ödüllerinin, gençlerimizin ve çocuklarımızın daha yaşanabilir bir dünya için farkındalıklarını artırdığını kaydetti.

Prof. Dr. Hasar: "Sıfır atık konusunda Türkiye iyi bir ivme yakaladı"

Ödül töreni sonrası Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ'ın moderatörlüğünde 'İklim Konferansı' gerçekleştirildi. Altundağ, "Ülkemiz ve şehrimizde sıfır atık konusuna dikkat çekmek adına her yıl geleneksel hale gelen etkinlik ve ödül törenimizi çocuklarımızın eşsiz hayal dünyasında uyguladıkları fikirlerle donattık" dedi. İklim Değişikliği Başkanı Hasar da, sıfır atık hareketinin önemine değinerek, "Sıfır Atık, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde 2017 yılında başlatıldı. Dünya'da kabul gören bu hareket Birleşmiş Milletler tarafından '30 Mart Sıfır Atık Günü' olarak kabul edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, Birleşmiş Milletlerde Türkiye'de yapılan Sıfır Atık uygulamalarını sundu" diye konuştu. Sıfır Atık konusunda Türkiye'nin iyi bir ivme yakaladığını da kaydeden Başkan Hasar, "Sıfır Atık Hareketi ile bu zamana kadar toplamda 75 milyon ton atık geri kazanıldı. Bununla birlikte 32 milyon ton kağıt ve karton atıkları toplandı. Bu sayede ağaçlarımızı kesilmekten kurtararak yeşil alanlarımızı korumuş olduk. Özellikle belediyelerimizin yaptıkları faaliyetler neticesinde organik ve diğer atıkların tarımsal amaçla kullanılabileceğini ve kompost gibi malzemelere dönüştürülebileceğini gördük. Diğer taraftan cam, plastik ve metalin geri kazanım süreçlerinde Bakanlığımızın yürürlüğe koyduğu 'Depozito Sistemi' ülkemizde uygulanabilir hale geldi" ifadelerinde bulundu.

Türkiye'de bir ilk: "Sıfır atık kafe Erzurum'da açılıyor"

İlk örneğinin Erzurum'da olduğu 'Sıfır Atık Kafe'nin de yakında açılacağı müjdesini aldığını belirten Başkan Hasar, Türkiye Çevre Ajansı'nın projesi olan depozito iade makinasının Erzurum'a getirileceğini söyleyerek, "Sıfır Atık ve İklim Kafelerinde hatta okullarda çocuklarımız depozito makineleriyle geri dönüşüm sağlayabilecek. Bu sayede çocuklarımıza daha küçük yaşta hem çevre bilincini aşılamış olacağız, temiz bir ortam sunabileceğiz hem de döngüsel ekonominin faydasını görmüş olacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Hasar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, yarışmaya katılan öğrencilerin atıklardan ürettikleri ürünlerden oluşan sergiyi gezdi. İlkokul, orta öğretim, lise ve üniversiteden öğrencilerin yarışmaya katıldığı ödül törenine, dereceye giren öğrenciler ve aileleri, yerel il yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Geleneksel Sıfır Atık Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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