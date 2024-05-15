Erzurum'da Gençlik Haftası Kutlamaları Başladı - Son Dakika
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Erzurum'da Gençlik Haftası Kutlamaları Başladı

Erzurum\'da Gençlik Haftası Kutlamaları Başladı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Erzurum GSİM Müdürü Levent Çakmur, gençlerle birlikte çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapacaklarını belirtti.

15.05.2024 14:02
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası Kutlamaları çelenk sunumu ile başladı. Erzurum GSİM Müdürü Levent Çakmur, "19 Mayıs Gençlik Haftası festivalinin coşkusunu hep birlikte yaşayacağız ve 19 Mayıs'ta taçlandıracağız" dedi.

15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Havuzbaşı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunduğu törende Atatürk Anıtına çelenk koyan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, programda yaptığı konuşmada geleceğin ve Cumhuriyetimizin emanetçisi gençlerle, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu yaşamak ve gençlerle birlikte çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapılacağını belirtti. 35 farklı etkinlikle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası Kutlamalarını gerçekleştireceklerinin altını çizen Çakmur, "19 Mayıs Gençlik Haftası festivalinin coşkusunu hep birlikte yaşayacağız ve 19 Mayıs'ta taçlandıracağız" dedi.

Bu arada Havuzbaşı'ndaki Atatürk Anıtına Çelenk sunma törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, kurum müdürleri, GSİM Hizmet, İlçe ve Şube Müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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